Ples oko šipke nakon 11 godina zvanično postao sport, sljedeći cilj su Olimpijske igre

Nakon 11 godina borbe Katie Coates izborila se da ples oko šipke od danas bude i zvanično predstavljen kao sport.

Nakon što se izborila za svoj prvobitni cilj, ova 41-godišnja predsjednika Međunarodne federacije (IPSF) kaže kako je njen put tek počeo, te da se neće zaustaviti dok ovaj sport ne postane dio Olimpijskih igara.



"Plesanje oko šipke nije ono što većina ljudi misli. Morate to gledati kako bi shvatili šta to zapravo znači. Mi smo počeli neke takmičenje kao amateri s ciljem da to jednog dana postane profesionalno. Imam osjećaj da smo postigli nešto što je nevjerovatno. Svi su nam govori da ples oko šipke ne može biti sport, ali smo uspjeli u svom cilju. Ja sam napustila posao kako bih se zalagala za ovo i ne moram vam govoriti koliko sam ponosna i sretna zbog današnje odluke", istakla je Coates.



Njena borba za ples oko šipke postane sport počela je 2006. godine, a od tada je dobila 10.000 potpisa na svojoj peticiji kojom je željela pokazati da je to umjetnost koja zahtjeva puno treniranja.



"Osmislili smo sistem bodovanja, pravila takmičenja i anti-doping sistem, a to su stvari koje se vežu za neki sport. Da jedna aktivnost zvanično postane sport potrebno je imati Saveze u 40 država na četiri različita kontinenta i sportisti moraju da budu priznati od najvišeg sportskog Saveza u jednoj državi. Novi sport nismo dobili zadnjih 30 godina, pa je bilo jako komplikovano dobiti to. Status sporta dobili smo na dvije godine, a već sada imamo 15 Saveza širom svijeta koji su nas priznali i ne vidim prepreku da ih do kraja bude 40.", istakla je ona.



Za kraj, dodala je kako se nada da će ples oko šipke biti Olimpijski sport, ali da je dolazak do toga jako komplikovan te da će za taj poduhvat trebati minimalno osam godina.