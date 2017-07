Olimpijski komitet BiH podržao Ragbi savez sa 60.000 dolara

Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine je kroz aplikaciju na projekt Međunarodnog olimpijskog komiteta, Team Support Grant, osigurao 60.000 dolara za Ragbi savez BiH u svrhu razvoja ovog sporta.

Cilj ovog programa je finansijski podržati kvalifikacije našeg tima za Olimpijske igre koje će se održati u Tokiju 2020. godine .



Čelnici Ragbi saveza BiH su sa oduševljenjem primili vijest o grantu koji će se realizirati kroz naredne 4 godine uvažavajući činjenicu da će odobrena sredstva djelimično pomoći u pokrivanju velikih troškova koje će imati naša ragbi reprezentacija pri pokušaju da se kvalifikuje za Olimpijske igre “Tokyo 2020”.



Rezultati koje Ragbi savez Bosne i Hercegovine postiže u posljednje tri godine sa svim nacionalnim selekcijama su zapaženi, posebno rezultati muške seniorske reprezentacije koja je u proteklom periodu napravila veliki pomak na World Rugby ranking listi te sa 90. mjesta napravila skok na 68. mjesto. Ujedno, muška reprezentacija je u protekla dva ciklusa Evropskog prvenstva nacija u kvalifikacijama oba puta osvojila prvo mjesto u svojim skupinama, te dva puta zaredom promovisana u veći rang natjecanja.



"Ovakva saradnja OK BiH, Ragbi saveza BiH i Olimpijske solidarnosti MOK-a, može biti primjerom buduće uspješne saradnje sportskih organizacija na svim nivoima. Podsjećamo da je OK BiH u prethodnom osmogodišnjem periodu dva puta podržao Košarkašku reperezentaciju BiH kroz isti grant i to sa 100.000 dolara u njihovim nastojanjima da se kvalifikuju za Olimpijske igre", saopćeno je iz OK BiH.



Kada je riječ o pojedinačnim sportovima, trenutno OK BiH stipendira 10 potencijalnih olimpijskih kandidata za OI PyoengChange 2017, a početkom septembra će stipendirati 15 potencijalnih olimpijaca koji očekuju ispunjenje norme za OI Tokyio 2020.