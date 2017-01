Zvanično: Goran Zakarić potpisao za FK Željezničar

Povremeni reprezentativac BiH, Goran Zakarić, potpisao je dvogodišnji ugovor sa FK Željezničar.

Povremeni reprezentativac BiH, Goran Zakarić, potpisao je dvogodišnji ugovor sa FK Željezničar.

Goran Zakarić je rođen 7. novembra 1992. godine u Gradišci. Prošao je omladinske selekcije Kozare, a još kao junior prešao je u redove Širokog Brijega. Nakon jedne sezone na Pecari Zakarić je potpisao ugovor sa zagrebačkim Dinamom. Kao nogometaš Dinama boravio je na posudbama u Širokom, Lokomotivi, Zrinjskom te Slaven Belupu.



U dresu Širokog Brijega odigrao je 120 utakmica, postigao je 25 golova te je ubilježio 12 asistencija. U prošloj sezoni je za Zrinjski odigrao 29 utakmica, postigao sedam golova, dodao četiri asistencije, te je osvojio titulu prvaka BiH sa mostarskim klubom. U ovoj sezoni je odigrao sedam utakmica za ekipu Slaven Belupa.



"Naravno da sam sretan zbog potpisa sa Željom. Željo je veliki klub i samo ime predstavlja veliki pojam za nogomet. Zahvalio bih se Aldinu Čenanu, ljudima u klubu, navijačima Želje koje ne treba puno predstavljat jer se zna ko su oni i šta znače Želji. Sa Čenanom sam imao korektne razgovore i bili smo zadovoljni i ja i on i svi u klubu. Što se tiče koliko Željo može u nastavku ja smatram da Željo može i do titule, a ne samo do izlaska u Evropu kroz prvenstvo ili kup. Imamo sjajnog trenera koji je već napravio veliki pomak od kada je došao tako da uz njega i navijače koje Željo ima smatram da ćemo se boriti i za prvo mjesto. Igrače, pa mogu reći, sigurno 80 posto poznajem, tako da ću se brzo uklopiti,", kazao je Goran Zakarić.



Goran je bivši U19, U21 i A reprezentativac BiH, a ukupno je odigrao 17 utakmica u selekcijama sa državnim grbom. Krilni nogometaš je potpisao dvogodišnji ugovor sa FK Željezničar, a ekipi će se priključiti u petak.