Nogometaši reprezentacije Bosne i Hercegovine pobijedili su na Algavre stadionu u okviru 8. kola kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2018. selekciju Gibraltara rezultatom 4:0.

Zmajevi su u prvom poluvremenu imali apsolutnu dominaciju, a podatak da su u svojim nogama imali 70 posto posjeda lopte te da su uputili 16 šuteva ka golu domaćih to najbolje oslikava.Posebno se istakao golman Gibraltara Ibrahim, koji je u nekoliko navrata bravurozno intervenisao.Redom su promašivali Kodro, Višća, Džeko, a upravo je kapiten naše selekcije napokon u 35. minuti pronašao put do mreže gola Gibraltara nakon centaršuta Hadžića iz kornera.U posljednjoj minuti prvog poluvremena Džeko je imao najbolju priliku na utakmici kada je pogodio prečku Ibrahimovog gola.Drugo poluvrijeme donio je lošiji nogomet, a vrijedi istaći da je selekcija Gibraltara uspjela uputiti šut ka golu Begovića.Zmajevi su prednost udvostručili u 65. minuti kada je Kodro postigao prvijenac u dresu bh. selekcije na asistenciju Višće.Tada se naša selekcija raspucala. Na 0:3 povisio je Lulić postigavši gol iz peterca nakon Miličevićevog ubačaja iz slobodnog udarca s lijeve strane, dok je konačnih 0:4 postavio kapiten Džeko, svojim drugim golom večeras.Selekcija BiH je s novom pobjedom prestigla Grčku na tabeli grupe H i sada je drugoplasirana s bodom više. Gibraltar je ostao posljednjeplasirana reprezentacija.Podsjetimo, Zmajevi s dvije pobjede do kraja kvalifikacija idu u baraž ako ne budu najgora drugoplasirana ekipa