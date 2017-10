Nogometna reprezentacija BiH se okuplja u Sarajevu uoči utakmice protiv Belgije u okviru kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Rusiji, koja se igra u subotu na Grbavici. U glavni grad BiH su već stigli pojedini igrači, među kojima je golman Asmir Begović. On je u izjavi za portal Klix.ba izrazio optimizam pred ključni duel s Belgijancima.

"Situacija je jasna, nema se tu šta puno reći. Moramo iskoristiti ovih nekoliko dana da se pripremimo. Važno je da u utakmicu uđemo ozbiljno, da odigramo pametno i probamo sve kako bismo došli do pobjede. Istina, za to će nam biti potrebno i malo sportske sreće, nadam se pozitivnom rezultatu", izjavio je Begović.



On smatra da u reprezentaciji ima igrača koji mogu dostojno zamijeniti povrijeđenog Miralema Pjanića.



"Miralem je jako kvalitetan, to svi znamo, ali će neko drugi zauzeti njegovo mjesto. Nema kukanja i plakanja, neko mora preuzeti odgovornost. Medunjanin to sigurno može. Vjerujem u našu ekipu"



On je od ove sezone član Bournemoutha nakon što je napustio Chelsea.



"Zadovoljan sam, uživam što igram svaku utakmicu, to sam i želio. Ekipa me je odlično prihvatila, imamo dobrog trenera, organizacija je odlična, ali rezultate moramo popraviti", završio je Begović.



Osim Begovića, na okupljanje su došli Sejad Salihović, Izet Hajrović, Senad Lulić, Haris Medunjanin, Haris Duljević, Kenan Kodro, Muhamed Bešić i Edin Džeko.