Željo želi osvojiti kompletan plijen u Bijeljini, Borac najavljuje otvorenu igru na Pecari

Preostale tri utakmice 7. kola Premijer lige BiH igraju se danas. Radniku na noge dolazi Željezničar, Krupa će ugostiti najprijatnije iznenađenje dosadašnjeg dijela prvenstva ekipu Mladosti, dok će banjalučki Borac s novim trenerom Zoranom Kizom Milinkovićem gostovati na Pecari.

Plavi s Grbavice pokušat će u Semberiji osvojiti kompletan plijen. To je potvrdio i prvi šef struke Admir Adžem.



"Tradicija je na našoj strani. Posljednjih godina tradicionalno dobro igramo u Bijeljini, te se nadamo da ćemo ponoviti dobru igru. Ne krijemo da idemo po bodove. Pauzu smo iskoristili kako bi ispravili nedostatke'", istakao je Adžem.



Stručni štab tima s Grbavice lišen je usluga Bogičevića koji je suspendovan i Osmankovića koji je povrijeđen.



Domaći naglašavaju kako s respektom dočekuju goste iz glavnog grada BiH. Ipak, vjeruju kako mogu doći do pozitivnog rezultata.



Širokom Brijegu na megdan stiže Borac. Strateg tima s Pecare Goran Sablić nada se nastavku pobjedničke serije na domaćem terenu.



"Želimo nastaviti pobjednički niz na Pecari i uveličati rođendan naših najvjernijih navijača Škripara. Borac ima dobru ekipu koja se voli nadigravati i bit će zanimljivo", kazao je trener Širokog.



Gosti iz Banja Luke s dosta optimizma i samopouzdanja dolaze na Pecaru. Ujedno bit će to i debi novog šefa struke Zorana Kize Milinkovića.



"Pokušali smo pauzu iskoristiti na najbolji način. U igračkom kadru nemamo većih problema s povredama, svi će biti na raspolaganju i spremni su za utakmicu protiv Širokog Brijega koji je klub za respekt. Pokazali su da imaju stabilnost i snažan tim, čeka nas teška utakmica. Očekujem da igrači pokažu ambicije te da dobro odigraju i daju svoj maksimum. Vidjet ćemo za šta će to biti dovoljn", izjavio je Milinković.



Krupa će odmjeriti snage s ekipom Mladost Doboj Kakanj. Domaće čeka težak ispit jer su se izabranici Edisa Mulalića u dosadašnjem dijelu prvenstva pokazali kao izuzetno nezgodna ekipa za sve rivale. U dosadašnjem dijelu prvenstva Mladost je samo poražena na Pecari protiv Širokog Brijega. Ipak, izabranici Slobodana Starčevića najavljuju kako će igrati ofanzivno od prve minute.



Raspored i satnica:



Nedjelja



Krupa – Mladost DK 16:00 sati

Radnik – Željezničar 16:30 sati (prijenos na Moja TV)

Široki Brijeg – Borac 20:00 sati (prijenos na BHT1)



Rezultati utakmica odigranih u subotu: Sarajevo – Vitez 4:0, Zrinjski – Čelik 5:2, Sloboda – GOŠK 0:1.