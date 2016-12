Sada već bivši golman tuzlanske Slobode, Adnan Bobić, potpisao je dvogodišnji ugovor sa FK Željezničar.

Foto: fkzeljeznicar.ba

Adnan Bobić je rođen 4. februara 1987. godine u Mostaru. Prošao je omladinske selekcije Veleža u kojem je i počeo seniorsku karijeru. Kratko je nosio dres Igmana iz Konjica, a potom se ponovo vratio u Velež.Početkom ove sezone je prešao u Slobodu za koju je nastupao do kraja jesenjeg dijela prvenstva.Bobić je u dresu Veleža branio na 64 utakmice, dok je za Slobodu ubilježio četiri nastupa. Rođeni Mostarac je potpisao dvogodišnji ugovor sa našim Klubom."Velika mi je čast što me je kontaktirao klub kao što je Željezničar, za mene je ovo bila prilika koju nisam mogao propustiti. Presretan sam što sam potpisao ugovor i tako postao član Željine porodice. Svima je poznato kakve golmane ima Željezničar i znam da me očekuje jaka konkurencija. Za mene to može biti samo dodatni motiv i dat ću sve od sebe da se dokažem i zaslužim mjesto među stativama", izjavio je Bobić.