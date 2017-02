Zakarić: U nastavku sezone očekujemo nastavak Željinog niza

Željezničar je u dva pripremna meča u turskoj Antaliji remizirao bez pogodaka protiv ruskih Krilja Sovjetova i Amkara. Pojačanje Plavih Goran Zakarić zadovoljan je dosadašnjim tokom priprema.

Foto: Armin Herić/fkzeljeznicar.ba

"Jučer smo odradili i drugu utakmicu i opet 0:0 rezultat. Bitno je da je sve prošlo uredu i bez povreda. Bliži se prvenstvo, za dvadesetak dana je nastavak Premijer lige. Nedostaju nam golovi, međutim dobro stojimo na terenu. Protiv Krilja Sovjetova smo odigrali stvarno dobru utakmicu, pogotovo u fazi odbrane, a i stvorili smo četiri izuzetne prilike prema naprijed, nismo iskoristili ni jedanaesterac. Što se tiče jučerašnje utakmice, također smo dobro stajali na terenu. Bila je jako tvrda utakmica, nije se puno ni događalo, ali bitno je da smo je dobro odradili što se tiče trke". govori Zakarić i dodaje kako je atmosfera na visokom nivou.



"Atmosfera je izvrsna, uvijek je neka zezancija prije i poslije treninga. To je jedan dodatni motiv jer bez atmosfere se neke određene stvari ne bi mogle dešavati, ne samo u Želji, već i u svakoj drugoj ekipi. Što se tiče mog prijema, on je na vrhunskom nivou. Ja ove momke poznajem odranije, njih 90 posto, tako da nije bilo nikakvih problema i uklopio sam se vrlo brzo. Ekipa je super prema meni i ja sam prema svima super. Trebamo i dalje imati pozitivnu atmosferu koja će nas nositi i kroz pripremne utakmice i u prvenstvu gdje očekujemo nastavak Željinog niza koji je bio fenomenalan proteklu polusezonu i nadam se da ću se uklopiti u to sve što su oni odrađivali", kaže Zakarić.