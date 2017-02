Predsjednik Upravnog odbora FK Velež Šemsudin Hasić i trener Ibro Rahimić danas su vlastitim primjerom pokazali kako se voli ovaj mostarski velikan.

Istina je da da današnji Velež nije ni sjena nekadašnjeg kada je riječ o rezultatima i statusu u bh. nogometu, bilo je mnogo turbulencija, ekipa je jesenji dio prvenstva u 1. ligi Federacije BiH završila na pretposljednjem mjestu na tabeli te će na proljeće voditi grčevitu borbu za opstanak, no, iskra nade u bolje sutra i dalje postoji.U septembru prošle godine se u klub vratio trener Ibro Rahimić. On je napustio ekipu Mladosti koja je dobro stajala na tabeli Premijer lige BiH da bi iz čiste ljubavi preuzeo u svim aspektima posrnuli Velež i barem pokušao pomoći. Koliku ljubav prema mostarskom klubu gaji bh. stručnjak najbolje se vidjelo u nedavnom intervjuu za portal Klix.ba "Koliko me uspjeh Mladosti radovao, toliko me stanje u Veležu rastuživalo. Ispadanje iz lige sam već nekako prežalio, ali još jedan pad u niži rang, značio bi vjerovatno i gašenje kluba. Nisam mogao to gledati skrštenih ruku. Trebao sam preći na kraju sezone, ali situacija je bila kritična, morao sam doći odmah", rekao je Rahimić za Klix.ba.On je danas u društvu predsjednika Upravnog odbora Šemsudina Hasića pomagao u uređivanju terena. Ni jednom od njih nije bilo teško pored brojnih obaveza odvoje vrijeme i posvete se pripremi terena.Kako su za portal Klix.ba potvrdili administratori zvanične Facebook sranice FK Velež, predsjednik Hasić je došao na stadion i rekao "Idem pokositi teren". Upalio je kosilicu i bacio se na posao, a u tome mu se nakon obavljenog treninga pridružio i trener Rahimić. Ovaj dvojac ima visoke ciljeve u narednom periodu."Predsjednik Hasić ima veliku želju da od Veleža napravi pravi klub, u pravom smislu te riječi. On voli rad, red i disciplinu, veoma je zahtjevan, ali svojim primjerom pokazuje da samo rad donosi rezultat. Situacija u klubu i oko njega je sada bolja s tendencijom poboljšanja. Cilj je osigurati opstanak što prije, kako bi se krenulo s pripremama za narednu sezonu, jer je sljedeći cilj povratak u Premijer ligu", rečeno je za naš portal.