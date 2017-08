Villa ponovno u španskoj reprezentaciji, Costa je bivši

Foto: EPA

Španski napadač David Villa dobio je poziv selektora Julena Lopeteguija za predstojeće kvalifikacione utakmice protiv Italije i Lihtenštajna.

Villa je za reprezentaciju posljednji meč odigrao na Svjetskom prvenstvu 2014. godine kada su Španci osvojili treće mjesto u grupama te nisu igrali nokaut fazu.



"Oduvijek smo govorili da nikom nećemo zatvoriti vrata. osjećali smo da trebamo Villu, smatramo da će nam pomoći. Igra odlično u svom timu i veoma je motivisan. Istina je da dolazi iz drugačije lige, kakva je MLS liga, no, razgovarao sam s Davidom i vidim ga na terenu. On donosi odlučnost, ambicije i iskustvo", izjavio je Lopetegui.



Nekadašnji igrač Valencije, Barcelone i Atletico Madrida iz kojeg je prije tri godine otišao u New York City u 97 utakmica postigao je 59 golova.



Tako će Villa zamijeniti Diega Costu, koji još uvijek ima neriješeno klupsko pitanje.



Na spisku Španije su: De Gea, Reina, Kepa, Alba, Azpilicueta, Bartra, Carvajal, Monreal, Nacho, Pique, Ramos, Isco, Thiago, Busquets, Suso, Silva, Iniesta, Saul, Koke, Asensio, Aspas, Deulofeu, Vitolo, Morata, Pedro i Villa.