Vidal promijenio odluku o povlačenju: Pravi ratnik se ne predaje i ne odustaje do smrti

Nogometni reprezentativac Čilea Arturo Vidal promijenio je odluku samo nekoliko sati nakon što je objavio da je završio svoju reprezentativnu karijeru.

Veznjak Bayerna je odluku o povlačenju je saopćio noć poslije poraza njegovog tima od Brazila rezultatom 3:0 kojim su Čileanci ostali bez plasmana na Svjetsko prvenstvo u Rusiji, ali ju je veoma brzo promijenio.Vidal je rekao da je tim Čilea grupa ratnika i da je ponosan što je dio takve grupe, a također je dodao i to da ratnici ne odustaju do smrti."Ratnik može plakati, može osjećati strah i može razočarati, ali se nikada ne predaje i neće odustati do smrti. Čile je grupa ratnika, a ja sam ponosan što sam dio te grupe. Kad god me pozovu, bit ću na raspolaganju nacionalnom timu, idemo Čile!", saopćio je Vidal.Podsjećamo, on je odigrao 98 utakmica u nacionalnom dresu, a uspio je postići 23 pogotka i samo dvije utakmice mu nedostaju da uđe u klub 100.