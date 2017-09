Velkoski: Sarajevo mi je puno dalo, volim ovaj klub i grad

Foto: Arhiva/Klix.ba

Makedonski napadač Krste Velkoski u ljetnom prelaznom roku pojačao je redove Fudbalskog kluba Sarajevo.

Ovaj sjajni fudbaler, po drugi put obukao je Bordo dres, u kojem je do sada odigrao 85 utakmica i postigao 35 golova, a u razgovoru sa klupsku web stranicu, dotakao se mnogih tema. Na početku razgovora, Velkoski se osvrnuo na svoj povratak u Sarajevo.



"Na početku je bilo poteškoća što se tiče igre i samih rezultata koje smo ostvarivali. S vremenom smo se vratili na pobjednički kolosijek i sada ide sve kako treba. Na nama je da nastavimo vrijedno raditi i vjerujem da ćemo i u nastavku sezone imati dobre rezultate", rekao je Velkoski.



Ekipa Sarajeva pod vodstvom Husrefa Musemića igra odlično. Tim je ostvario tri pobjede na posljednje tri prvenstvene utakmice uz gol razliku 10:1 u koristi Sarajeva.



"Istina je da Sarajevo igra najljepše u ovom periodu. Naš trener, Husref Musemić, donio je svoju energiju, koja je nekako posebna za njega. On pokušava da nam istu prenese. Mi smo radili jako dobro u proteklim sedmicama. Ono što dogovorimo i vježbamo tokom sedmice na treninzima, prenosimo i na utakmice. To je recept ovih dobrih rezultata. Ako ovako nastavimo, nema i neće biti problema što se tiče igre i rezultata", istakao je Velkoski.



Napadač je popravio svoju formu i igra sve bolje. Često je strijelac, ali i asistent.



"Osjećam se sada puno bolje nego na početku kada sam došao. Musemić mi je unio povjerenje. Dao mi je šansu, pokazao da vjeruje u mene i to sam mislim iskoristio na najbolji način. U zadnje tri utakmice sam postigao tri gola i upisao dvije asistencije, ali moram reći da meni nije bitno da li se ja upisujem u strijelce, već da mi kao tim i klub ostvarimo što bolje rezultate", rekao je Velkoski.



Velkoski je potom otkrio kakva je atmosfera u ekipi, te se osvrnuo i na kvalitet tima.



"Atmosfera je stvarno na jednom vrhunskom nivou. Naporno radimo. Svako radi najbolje što može. Kada to sve uklopimo, uz dobru pripremu i analizu naših protivnika, rezultati dolaze. Mislim da imamo sve potrebno da ostvarimo ono što želimo u ovoj sezoni. Imamo odlične uslove za trening i rad. Što se tiče ekipe, nezahvalno je praviti paralelu u odnosu na onaj tim Sarajeva, u kojem sam igrao prvi put kada sam stigao u klub. Kada nisam bio tu, u prošloj sezoni, Sarajevo je itekako pokazalo da može. Klub se do kraja borio na dva fronta. Gledao sam skoro sve utakmice u inostranstvu. Nedostajalo je sportske sreće da se sezone okonča sa trofejem. Moram istaći da je i šampionska ekipa u sezoni 2014/15 imala par loših perioda. Nedostajali smo i tada desetak bodova, a na kraju smo postali šampioni države. Ja se nadam da će tako biti i ovaj put, da ćemo napraviti taj podvig. Idemo iz utakmice u utakmicu. Ako mi budemo igrali onako kako znamo, kako se dogovorimo i ako uz pravi pristup izađemo na teren, možemo slaviti u svakoj utakmici i ostvariti ono što bi obradovalo kako nas, tako i armiju naših navijača", istakao je Velkoski.



Napadač je govorio i o tome, šta za njega znači biti član Bordo kluba, Bordo porodice...



"Ja nisam rođen u Sarajevu, niti sam odrastao u ovom gradu, niti me nešto prije prvog dolaska povezivalo sa gradom. Našao sam se u takvom trenutku ovdje, da nisam imao velika očekivanja od dolaska u klub, ali i u sam grad. Kako je vrijeme odmicalo, rodila se ljubav prema Sarajevu. Ja to ne mogu opisati. Jednostavno, nemam riječi za to. Volim ovaj klub, volim ovaj grad. Stekao sam prijatelje za čitav život u Sarajevu, u gradu i klubu. Odmah kada mi se rodio sin, učlanio sam ga u FK Sarajevo. Nadam se da će kada poraste, krenuti mojim stopama. Sarajevo kao klub je meni puno dalo, ali ja ne osjećam emocije prema gradu i klubu samo zbog toga. Jednostavno, osjećam se ovdje kao da sam 100 godina tu. Svaki poraz doživljavam jako teško, a svakoj pobjedi se radujem kao dijete. Dok traju utakmice, kada je dobar rezultat i kada navijači krenu glasno navijati i ja pjevam na terenu, to se ne vidi sa tribina ili na kamerama, ali je tako", rekao je Velkoski.



Na kraju razgovora, Velkoski se osvrnuo i na predstojeću ligašku utakmicu protiv Krupe.



"Očekujem pobjedu. Favoriti smo, ali to moramo i pokazati i opravdati. Krupa je kvalitetna ekipa. Nisu bez razloga u vrhu tabele. Gledao sam utakmicu protiv Borca. Imaju dobre igrače. Analizirat ćemo dobro njihovu igru, pripremit se i dogovor iz svlačionice sprovesti na teren. Uz podršku naših navijača, koji nam mnogo trebaju u ovom trenutku, želimo pobjedu i nastavak pobjedničkog niza", poručio je Velkoski.