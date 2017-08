Osvajačice duple krune u prošloj sezoni igračice SFK 2000 Sarajevo obavile su na Bjelašnici pripreme za predstojeću takmičarsku sezonu.

Sreća u žrijebu

Samira Hurem (Foto: Feđa Krvavac/Klix.ba)

Saradnja s Lyonom

Azra Numanović (Foto: Feđa Krvavac/Klix.ba)

Bh. šampionke i ove godine organizatorice su UEFA kvalifikacionog turnira za učešće u Ligi prvaka za žene.Ekipa trenerice Samire Hurem turnir, koji počinje u utorak u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, otvara utakmicom protiv Vllaznije iz Albanije."Ove godine imali smo dosta sreće u žrijebu. Ipak, u novu sezonu ulazimo s lošijim sastavom, jer su nam četiri najbolje igračice napustile ekipu kako bi ostvarile karijeru u inostranstvu. Dat ćemo šansu mlađim igračicama, koje imaju kvalitet, ali vidjet ćemo kako će se nositi s pritiskom. Želimo napraviti novi tim, jer ne možemo računati na ono što smo gradili protekle tri godine. Nije prvi put da nam se to dešava. Svakih četiri, pet godina dolazi do smjene generacije, a to se upravo dešava ovog ljeta", rekla je Hurem za portal Klix.ba.Osim albanskog kluba, u grupi s bh. predstavnikom su i grčki PAOK te Bettembourga iz Luksemburga."Žao mi je što prošle godine nismo imali ovako laganu grupu. PAOK je favorit i redovno prolazi grupnu fazu, ali i kod njih se dešava smjena generacije. Albanke rade na sebi. Ipak, tamo nogomet nije kao kod nas, ali kvalitet igračica se može porediti. Ko bude imao više želje za pobjedom taj će u utorak i pobijediti. Ekipa iz Luksemburga je slabiji tim, nemamo puno detalja o njima i mislim da prvi put učestvuju u Ligi prvaka. Ako bude onako kako ja očekujem, onda bi upravo treća utakmica protiv PAOK-a mogla odlučivati", istakla je Hurem, koja se dotakla i problema u svojoj ekipi:"SFK se već tri puta našao među 32 ekipe u Evropi. Prošle godine smo imali znatno težu grupu, ali smo imali tim koji smo gradili tri godine. Sada se radi o igračicama koje su prošle godine bile na klupi. Nemaju dovoljno međunarodnog iskustva, ali imamo sreće što nismo dobili neku veliku ekipu kao protivnika u grupi. Vjerujem u naše mlade i talentovane igračice".SFK 2000 već sedmi put organizuje grupno takmičenje u Ligi prvaka."Znamo iz iskustva šta trebamo uraditi i mogu reći da ide sve po planu. UEFA pokriva organizaciju i sve troškove. Ipak, ekipi je potrebno još finansija, zbog čega smo pokrenuli i projekt podrške SFK 2000. Poslali smo pismo namjere institucijama, firmama, pojedincima... Već ima odjeka jer su se u akciju uključile pojedine općinske i gradske institucije te nekoliko kompanija. Vrijedi istaći da najveću podršku imamo od Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine", rekla je igračica Azra Numanović, koja obavlja i brojne administrativne uloge u klubu.Sarajevska ekipa osim seniorskog tima ima i svoju školu nogometa, koja broji između 50 i 70 igračica."Imamo sve uzrasne kategorije osim juniorske, jer kod nas, kao i u svim bh. klubovima, one već igraju za seniore. Najmlađe su djevojčice od pet do osam godina. Želimo u budućnosti imati što više djevojčica i nadam se da ćemo taj broj udvostručiti. Bitno nam je bilo da osiguramo uslove, a nakon podrške Općine Novi Grad sada će nam biti puno lakše", rekla je Numanović i dodala da je klub posebno ponosan na saradnju s francuskim velikanom Lyonom.Prva utakmica za igračice SFK 2000 protiv Vllaznije igra se u utorak od 17 sati. Potom slijedi duel s Bettembourgom iz Luksemburga u petak u 11 sati, a završni meč grupnog takmičenja Sarajke igraju 28. augusta protiv PAOK-a.Sve utakmice igraju se na stadionu "Asim Ferhatović Hase", a ulaz za sve mečeve je besplatan.