Veliki Barcin plan: Ako ode Neymar, zamijenit će ga Di Maria i Coutinho uz jednog "superstara"

Katalonski radio RAC1 piše da će Barcelona, u slučaju odlaska Neymara u Paris Saint-Germain, na Nou Camp dovesti Paulinha, Coutinha, Di Mariju i još jednu od tri velike zvijezde - Griezmanna, Dybalu ili Ousmanea Dembelea.

Els sis CROMOS que remena el Barça per substituir Neymar. https://t.co/KXZWsERL5w — RAC1 (@rac1) July 30, 2017

RAC1: Barcelona’s plan after Neymar is sold is bringing Paulinho, Coutinho, Di Maria and another top player: Griezmann, Dybala or Dembele. — Rafael Hernández (@RafaelH117) July 29, 2017

Iz dana u dan kruže priče kako će Neymar napustiti Barcelonu i preći u PSG za rekordnih 220 miliona eura.Španski RAC1 tvrdi da će Barcelona u slučaju odlaska Brazilca dovesti nekoliko izuzetnih pojačanja i da je već napravila listu želja.Navodno će katalonski div dovesti Paulinha iz kineskog Guangzhou Evergrandea za 40 miliona eura, koliko iznosi njegova otkupna klauzula.Pored brazilskog veznjaka, u kojem vidi dobru zamjenu za Sergija Busquetsa, Barca želi i Coutinha s kojim su, prema pisanju španskih medija, već postigli dogovor. Ostaje da se dogovore s Liverpoolom, jer bi u suprotnom pravcu trebao ići Rafinha. Iznos koji bi Barca trebala dati Redsima kreće se od 80 do 100 miliona eura.Treće ime koje Barca, prema navodima radija RAC1, uz Coutinha i Paulinha želi dovesti je krilni igrač PSG-a Angel Di Maria koji bi koštao oko 40 miliona eura.Kao šlag na tortu, pored tri navedena imena, trebao bi stići jedan "teškaš", znatno skuplji igrač, a spominju se Antoine Griezmann iz Atletico Madrida, Paulo Dybala iz Juventusa i Ousmane Dembele iz Borussije Dortmund.Griezmann navodno ima otkupnu klauzulu u iznosu od 100 miliona eura, Dybala bi koštao od 120 do 150 miliona eura, a Dembele od 80 do 100 miliona eura.Ukoliko je RAC1 zaista u pravu, to znači da bi Barca od prodaje Neymara mogla zaraditi 220 miliona eura, a da će na četiri pojačanja potrošiti od 260 do 330 miliona eura.