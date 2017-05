Ulaznice za navijače FK Sarajevo neće se prodavati na Koševu, otvorena dodatna prodajna mjesta

Foto: FKSarajevo.ba

Fudbalski klub Sarajevo danas dočekuje Željezničar. Navijači Bordo kluba, na sljedećim lokacijama danas mogu kupiti svoje ulaznice za gradski derbi, a vrijedi istaći da neće biti prodaje ulaznica na prodajnim mjestima koševskog stadiona, te na platou KSC Skenderija.

Podsjećamo, navijači Sarajeva svoje ulaznice za tribinu "Zapad" mogu kupiti u odjelu za članstvo i ulaznice, u prostorijama FK Sarajevo.



Prodajna mjesta za navijače FK Sarajevo - subota (20.5.2017)



- Bordo FAN SHOP-ovi (ul. Maršala Tita 38b/ Bezistan); od 9 do 16.30 sati,



- Prodajna mjesta; ispred Katedrale, Tržnica Markale, BKC - Bosanski kulturni centar; od 9 do 16 sati,



- Odjel za članstvo i ulaznice FK Sarajevo (ul. Maršala Tita 38b) - ULAZNICE ZA ZAPADNU TRIBINU; od 9 do 16.30 sati.



Utakmica 9. kola doigravanja za prvaka Bosne i Hercegovine igrati će se na Olimpijskom stadionu "Asim Ferhatović-Hase" sa početkom u 17 sati.