Poznate cijene ulaznica za susret Sarajevo - Željezničar, 16.000 karata pušteno u prodaju

Poznate su cijene ulaznica za gradski derbi u kojem će Sarajevo dočekati Željezničar u subotu u 20 sati na stadionu Asim Ferhatović Hase.

U prodaju je pušteno 16.000 ulaznica, a članovi Fudbalskog kluba Sarajevo uživat će posebne pogodnosti te ostvariti značajan popust na cijene pojedinačnih ulaznica.Tako će članovi bordo kluba za tribinu Sjever - Vedran Puljić plaćati 5 KM, za Istok 8 KM, Zapad 10 KM, te Zapad Galeriju 20 KM.Članovi Fudbalskog kluba Sarajevo svoje ulaznice kupovati će u odjelu za članstvo i ulaznice FK Sarajevo, od sutra (srijeda) u periodu od 8 do 16 sati.Ulaznice po redovnim cijenama bit će u prodaji također od srijede i to u oba Bordo Fan Shopa (ul. Maršala Tita 38/b, Bezistan i Bordo kućica na Sarajevo Summer Marketu te na mjestima ulične prodaje ispred gradske tržnice i na platou KSC Skenderija), od 12 sati.Cijene ulaznica za sve one koji nisu članovi FK Sarajevo su sljedeće: Sjever -Vedran Puljić 10 KM, Istok 10 KM, Zapad 12 KM, Zapad Galerija 25 KM, te Bordo VIP 50 KM.Navijači Fudbalskog kluba Željezničar svoje ulaznice za tribinu BH Telecom Jug po cijeni od 10 KM kupovat će u Fan Shopu na stadionu Grbavica u četvrtak od 10 sati.Također, ulaznice za predstojeći gradski derbi moguće je kupiti i online putem portala www.kupikartu.ba