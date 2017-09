Udruženje fudbalskih sudija i instruktora KS kupilo vlastite prostorije

"Udruženje fudbalskih sudija i instruktora Kantona Sarajevo u godini kada obilježava 20 godina svog postojanja i rada smoglo je snage i uz velika odricanja, trud rukovodstva i pomoć sportskih prijatelja kupilo vlastite prostorije", saopćeno je iz UFSIKS.

"Naselje Skenderija, ulica Hamdije Kreševljakovića 7A je adresa na kojoj će se ubuduće okupljati, edukovati, delegirati, analizirati i družiti sarajevski suci, koji su, ne budimo skromni, generacijama jedni od najvažnijih stubova fudbalske porodice u glavnom gradu i šire. Potvrdili su to svojim dolaskom na prigodnu ceremoniju otvaranja novih prostorija i u zvaničnom obraćanju predsjednik NS/FS BiH Elvedin Begić, generalni sekretar Jasmin Baković i direktor Adnan Džemidžić, generalni sekretar NS FBiH Eldin Baković sa članom IO Hamdom Spahićem, predsjednik FSKS Galib Kulovac sa generalnim sekretarom Erminom Čolpom te ostali prisutni gosti, aktivni i počasni članovi Udruženja", navodi se u saopćenju.



Otvaranje prostorija simbolično je upriličeno kada je nova generacija sudaca načinila svoje prve korake u edukaciji i okupila se na prvom predavanju o pravilima nogometne igre sa kojima će se još mnogo godina sretati u svojim prostorijama.



Predsjednik Udruženja Ibrahim Hasanbegović zahvalio se članovima Udruženja koji su svojim angažmanom i redovnim ispunjavanjem obaveza kao i svima koji su na svoj način doprinijeli u realizaciji ovog poduhvata. Budućim sucima ukazao je da imaju historijsku čast i privilegiju prisustvovati prvom predavanju u svojim prostorijama te im poručio da se prema istim odnose i osjećaju kao u vlastitoj kući.



"Napomenimo i to da se Udruženje proteklih godina na razne načine borilo i opstajalo uprkos teškoj materijalnoj situaciji i činjenici da su u pojedinim trenucima bili upitni njegovi opstanak i dalji rad, s obzirom na to da je riječ o neprofitnoj organizaciji i da su svaki mjesec morali osigurati sredstva potrebna za razne dadžbine podstanarskog preživljavanja, ali da je sada bar pitanje sjedišta i budućeg opstanka zauvijek otklonjeno i riješeno", dodaju iz UFSIKS.