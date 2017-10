U21 reprezentacija BiH počela pripreme u Zenici

Foto: NSBiH

U21 reprezentativci Bosne i Hercegovine okupili su se sinoć u Trening centru NSBiH u Zenici i već su odradili jedan trening.

Selektor Vinko Marinović o početku priprema i protivniku kaže:



"Odradili smo danas prvi trening. Imamo dosta povrijeđenih igrača i nedostaje nam širine u timu. Povrijedio se Mihojević, a od ranije smo znali da nećemo moći da računamo na Hadžiahmetovića i Redžića. Suspendovan je i Memija i to nam otežava stvari. Portugal je uz Španiju vjerovatno najbolja U21 selekcija u Evropi, sastavljen od igrača koji su standardni u jakim klubovima. Pred nama je velika utakmica i sigurno nam neće nedostajati motiva. Protiv ovakvih ekipa se jednostavno mora pružiti maksimum ako želimo da dođemo do pozitivnog rezultata", rekao je Marinović.



Reprezentativac Eldar Čivić smatra da naša reprezentacija može da se nadigrava sa svakim protivnikom.



"Tek smo se okupili. Tu je i nekoliko novih igrača koji pozitivno utiču na atmosferu. Portugal je jak, ali i oni su ljudi od krvi i mesa i nisu nepobjedivi. Mi možemo svima da se suprotstavimo i zašto ne bismo napravili uspjeh. Sigurno je da ćemo dati sve od sebe da dođemo do povoljnog rezultata. Moramo jače ući u meč nego što smo to uradili protiv Rumunije prije mjesec dana", istakao je Čivić.



Prvi put u poziv u U21 tim dobio je Zinedin Mustedanagić koji je izjavio:



"Atmosfera u ekipi je super. Već na današnjem treningu smo krenuli sa kvalitetnim radom kako bismo bili spremni za utakmicu i ostvarili što bolji rezultat. Portugal je jedna od najboljih ekipa u ovoj generaciji, ali mislim da ako mi budemo spremni možemo odgovoriti na pravi način", izjavio je Mustedanagić.