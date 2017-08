Mlada reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra će u Trening centru Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine s početkom od 17 sati snage odmjeriti sa selekcijom Rumunije u sklopu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, a selektor naše mlade reprezentacije Vinko Marinović na današnjoj konferenciji za novinare je izjavio kako su uradili sve da spremno uđu u sutrašnji susret.

Mlada reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra će u Trening centru Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine s početkom od 17 sati snage odmjeriti sa selekcijom Rumunije u sklopu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, a selektor naše mlade reprezentacije Vinko Marinović na današnjoj konferenciji za novinare je izjavio kako su uradili sve da spremno uđu u sutrašnji susret.

Marinović je na početku konferencije izjavio kako su u proteklom periodu gledali utakmice Rumunije gdje su primijetili njihove prednosti i mane.



"Gledali smo njihove utakmice, odigrali su prijateljsku utakmicu u martu i utakmicu s Lihtenštajnom. Vidjeli smo da su igrali igrači koji su većinom mlađi i igrači koje smo mi pratili kroz njihovo domaće prvenstvo. Igrali su u svojim klubovima i imaju zavidnu minutažu, igrali su i evropske kvalifikacije i to su uglavnom igrači koji zaslužuju da igraju u prvoj ekipi. Bitno je da smo vidjeli neke stvari, a neke stvari nismo mogli vidjeti jer je Lihtenštajn bio u podređenoj ulozi", izjavio je Marinović.



Naglasak je stavio na pojedince i igrače u špicu na koje će naši reprezentativci morati obratiti pažnju. S obzirom na to da su Hadžiahmetović i Redžić povrijeđeni, Marinović je dodao da će s igračkim kadrom kojeg posjeduje ipak ispuniti planirano.



"Imamo dva povrijeđena igrača koji su bili standardni u dosadašnjem dijelu. Kroz ovo vrijeme priprema, pokušali smo napraviti plan, posložiti ekipu i mislim da će oni koji su ovdje odigrati jednu kvalitetnu utakmicu", dodao je Marinović.



Bh. reprezentativac Amer Gojak je izjavio da u sutrašnjoj utakmici očekuje tri boda te da su u sklopu priprema u Zenici izvršili sve potrebne analize protivnika.



"Analizirali smo protivnika, znamo njihove mane i pozitivne strane. Iskoristit ćemo to da dođemo do pozitivnog rezultata, a očekujem da će svaki igrač dati maksimum na terenu", izjavio je Gojak te dodao da će preuzeti odgovornost i ispuniti sve što selektor bude tražio od njega.



Defanzivac Kerim Memija na kraju konferencije obratio se novinarima te poručio da su odradili kvalitetne pripreme i razgovore sa stručnim štabom.



"Možemo se nadati pozitivnom rezultatu ukoliko ispoštujemo sve dogovore. Imamo dosta dobrih igrača koji igraju u jakim ligama, ali imamo i igrače koji igraju i u našoj ligi. Dosta se poznaju što je sigurno jedna od naših prednosti", izjavio je Memija te pozvao navijače da budu njihov 12. igrač.