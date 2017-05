U subotu počinje "Sarajevo Street Football 2017" ispred BBI Centra

"Sarajevo Street Football 2017", šesti turnir u malom fudbalu za osnovce počinje naredne subote, 20.5.2017. godine ispred BBI Centra. Organizatori ovog tradicionalnog takmičenja su Dječija sportska škola Proacademia i marketinga agencija B40.

Do sada je na ovom takmičenju učestvovalo preko 3.000 djece. Timovi se sastoje od 4 igrača na terenu i 3 zamjene, a biće podijeljeni u 3 konkurencije: do 5. razreda, do 7. razred, i do 9. razreda osnovne škole. Za ovu priliku, ispred BBI Centra biće postavljen montažni fudbalski teren dimenzija 24x12 metara sa tribinama."Kao i u proteklim godinama očekuju se kvalitetne utakmice, te Vas pozivamo da dođete narednog vikenda ispred BBI Centra i propratite utakmice, kao i ostale sadržaje koje smo pripremili za Vas", izjavio je organizator takmičenja Gorjan Bilalagić.Nakon brojnih projekata za djecu i omladinu kao što su "S.ketch Street Basketball"u Sarajevu, Mostaru i Banja Luci, "S.ketch Beach Volleyball", "Beko BBIce klizalište", Marketing agencija B40 i ove godine nastavlja za organizacijom sportskih aktivnosti za djecu.Cilj projekta je uključivanje što više djece u sportske aktivnosti. Učešće ekipa je besplatno. Najbolje tri ekipe u sve tri konkurencije će osvojiti diplome i nagrade. Projekat podržali: Alvogen, Juicy, Snickers, RailCargo Logistics, Apartmani Štini do - Bjelašnica, BBI Centar i Knap studio. Medijski pokrovitelji su footgoll.com, Oslobođenje, scsport.ba, Hayat TV, Oslobođenje, RSG radio, Antena Sarajevo i Klix.ba.Svi posjetioci takmičenja će imati priliku da probaju Juicy sokove, i Alvogen ORS, učestvuju u novoj Snickers nagradnoj igri "Zaigrao kao Pele" i kao i da dobiju sve informacije o globalnoj fudbalskoj socijalnoj mreži Footgoll.com.Na turniru će i ove godine učestvovati preko 500 djece iz 25 osnovnih škola. Raspored mečeva prvog dana takmičenja, kao i sve ostale inforamacije, možete preuzeti na Facebook i web stranici takmičenja www.b40.ba/streetfootball