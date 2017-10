Trener Celtica o Šimunovićevoj povredi: Tužno je da se ovo događa jer je vrhunski igrač

Foto: EPA-EFE

Trener Celtica Brendan Rodgers zabrinut je zbog povrede Joze Šimunovića nakon poraza njegove ekipe protiv Bayerna rezultatom 3:0.

Bivši trener Swanseja i Liverpoola kaže da je tužno za igrača koji igra na najvišem nivou da ispašta zbog povrede.



"Igrači koji se bave fudbalom na najvišem nivou moraju biti spremni na žestok tempo igranja, a to su ponekad i tri utakmice u sedam dana. Ipak, tužno je da zbog toga karijera nekih igrača ispašta. Prvenstveno mislim na Jozu Šimunovića koji je pokazao da može biti vrhunski igrač, ali da bi to postao, on jednostavno mora biti zdrav", rekao je trener Celtica nakon poraza protiv Bayerna.



Podsjećamo, Šimunović je propustio posljednje reprezentativno okupljanje pred mečeve koje su Zmajevi igrali protiv Belgije i Estonije, a on još uvijek nije zabilježio debitantski nastup za reprezentaciju Bosne i Hercegovine.



Nakon tri odigrana susreta Celtic se nalazi na trećem mjestu grupe B s osvojena tri boda, a u sljedećem meču na svom terenu će igrati protiv Bayerna.