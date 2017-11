Ekipa Atletico Madrida golom u samom finišu meča slavila je protiv Deportiva u gostima u meču 11. kola španske La Lige.

U poprilično nezanimljivoj utakmici u kojoj domaći igrači nisu uputili niti jedan udarac do 90. minute prema golu Jana Oblaka, pobjednik je odlučen u samom finišu, odnosno u 91. minuti kada je prelijep pogodak postigao Thomas.Atletico Madrid imao je slobodan udarac s nekih 20-ak metara od gola domaćih, Gabi je kratko gurnuo loptu do Thomasa, a on sjajnim udarcem pogodio same rašlje golamana Pantilimona za tri vrijedna boda.Jorgandžije se ovom pobjedom vraćaju u vrh tabele te nakon ovog kola imaju 23 boda na svom kontu, dok je Deportivo ostao na dosadašnjih 11 i do kraja prvenstva očekuje ih žestoka borba za opstanak.Nakon reprezentativne pauze koja slijedi, ekipu Diega Simeonea očekuje gradski derbi protiv Real Madrida, dok će Deportivo u derbiju začelja igrati protiv Malage.