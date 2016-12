Tevez je 2010. godine pričao jednu priču, pa sve to pogazio odlaskom u Kinu

Carlos Tevez je današnjim potpisom za kineski klub Shanghai Shenhua postao ubjedljivo najplaćeniji nogometaš svijeta svih vremena.

Tevez će tokom naredne dvije godine zarađivati 717.000 eura sedmično, odnosno 2,87 miliona mjesečno ili 34,44 miliona eura godišnje.



S obzirom da Kinezi ne žale novac za dovođenje zvučnih imena, ništa ne bi bilo čudno u ovom transferu nekadašnjeg argentinskog reprezentativca iz Boca Juniorsa da on prije šest godina nije jasno rekao kako mu se gadi nogomet u kojem je novac preuzeo primat nad samom igrom.



"Ne želim više igrati, umoran sam od nogometa, najozbiljnije to mislim. Umoran sam i od ljudi koji rade u nogometu. Nogomet se danas igra samo zbog novca i ja to ne volim. Svijet je pun mladih igrača koje ne zanima igranje nogometa, već samo novac". rekao je Tevez u jednom intervjuu 2010. godine dok je nastupao za Mnchester City.