Tan: Sve što imam je na prodaju za pravu cijenu osim moje porodice

Foto: Arhiv/Klix.ba

Vincent Tan je danas izjavio kako je "sve što ima na prodaju za pravu cijenu osim njegove porodice", no kako za sada neće prodavati udio ni u jednom nogometnom klubu koje ima.

Američki portal Bloomberg je jučer objavio kako Tan namjerava prodati udjele u Cardiff Cityju, Los Angeles FC-u, Kortrijku i Sarajevu, no malezijski milijarder je to sve demantovao, iako nije odbio mogućnost prodaje.



"Da se zna, trenutno ne razmišljam o prodaji nijednog kluba, ali ukoliko dobijem pravu ponudu, sigurno bih razmislio o tome. Uvijek sam javno govorio da je sve što imam na prodaju za pravu cijenu osim moje porodice. Ne mogu zavoliti moje poslove", prenio je BBC Tanovu izjavu.



Tan je dodao i kako je dobio nekoliko ponuda za prodaju Cardiffa, no da one nisu bile finansijski dobre, te da dugoročno planira ulagati u Los Angeles FC, dok Sarajevo i Kortrijk "nisu značajni u poređenju sa ta dva kluba", te da ih "neće prodavati ako ne dobije atraktivnu ponudu".