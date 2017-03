FK Sarajevo će u srijedu od 15 sati na stadionu Asim Ferhatović Hase igrati prvu utakmicu četvrtfinala Kupa BiH protiv Travnika, a tim povodom su se na današnjoj konferenciji za medije obratili pomoćni trener Zijad Švrakić i golman Adi Adilović.

Foto: Nedim Grabovica/Klix.ba

Adi Adilović (Foto: Nedim Grabovica/Klix.ba)

Sarajevo uoči duela s Travnikom nema povrijeđenih igrača, ali u ekipi neće biti Saše Balića zbog stomačnog virusa. Također, najavljen je izmijenjeni sastav."Što se tiče zdravstvenog biltena, svi igrači su manje više zdravi. Bit će nekih promjena, koje su normalne za ovo takmičenje, a i zbog toga što smo u seriji srijeda-subota. Neke ćemo igrače odmoriti, ali povrijeđenih nemamo. Imali smo nekoliko bolesnih, ali su se polako oporavili. Jedini problem imamo s Balićem, koji se žali na stomačni virus. Na njega ne računamo za Travnik. U subotu nas čeka veoma važan duel sa Širokim Brijegom. Imamo spremne igrače, tako da rokade nisu na odmet", izjavio je Švrakić.Bordo ekipa ima visoke ambicije u Kupu BiH, pa susret s Travnikom shvata veoma ozbiljno. Cilj je svakako plasman u polufinale."Ne poznajemo mnogo Travnik, ali smo gledali snimak njihove utakmice protiv Veleža. Maksimalno ozbiljno pristupamo svakoj utakmici, pregladamo snimke i izvadimo segmente koji su bitni za nas kako bismo pripremili i upozorili igrače. Četvrtfinale nam je važno, želimo proći dalje. Trebamo biti realni, teren nije na zadovoljavajućem nivou, pa će predstavljati problem i nama i njima. Rezultat s dva gola razlike bi bio dovoljan za prolazak u polufinale. Moramo dati maksimum, samo tako možemo očekivati pozitivan rezultat", rekao je pomoćni trener FK Sarajevo.Prvotimac FK Sarajevo Said Husejinović je zaigrao od prve minute protiv Olimpica te je postigao pobjedonosni gol. To raduje stručni štab tima s Koševa, kao i navijače."U decembru smo imali sastanak na kojem se pravio mozaik za sljedeću sezonu. Tada smo bili uvjereni da će Husejinović biti najveće pojačanje za drugi dio prvenstva. Nadam se da je ovo samo početak njegovog pravog povratka, ali je Said definitivno vrijedno radio na pripremama, tako da je dobra utakmica očekivana. Uložio je mnogo da se vrati, zdrav je i sve je na njemu", kazao je Švrakić.Potom se novinarima obratio i Adilović, koji je istakao odličnu atmosferu."Nakon niza pobjeda, atmosfera je vrhunska. Nemamo povreda, idemo prema cilju koji imamo, ne želimo stati. Cilj nam je da budemo na našem putu te da ova priča potraje što duže. Ne obaziremo se puno na protivnike, puni smo elana i samopouzdanja, okrenuti smo sebi. Fokusirani smo na to da nam igre budu što bolje", jasan je bio Adilović.