Sudar titana u Skoplju: Real i United u lovu na prvi trofej u sezoni

Ronaldo s trofejom Lige prvaka, Pogba s trofejom Evropske lige (Foto: EPA)

U historiji evropskog Superkupa bilo je nekoliko okršaja pravih fudbalskih titana, ali sudar Real Madrida i Manchester Uniteda, s obzirom na tradiciju i blisku prošlost, može se okarakterisati najvećim. Dva kluba koja spadaju među najtrofejnije u svijetu sastaju se u Skoplju kao šampioni Lige prvaka i Evropske lige, pri čemu Real potvrđuje dominaciju, a United pokušava nagovijestiti povratak na najveću scenu.

