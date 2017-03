Paris Saint-Germain trenutno je klub koji spada u sami vrh svjetskog fudbala zahvaljujući sjajnoj ekipi u kojoj igraju igrači svjetske klase.

Uspjeh koji su ostvarili u posljednjih pet godina, ruku na srce, mogu zahvaliti novcu koji je u klub upumpala kompanija Qatar Sports Investment, učinivši ekipu iz francuskog glavnog grada jednom od najbogatijih na svijetu.PSG je u posljednje četiri sezone svaki put osvojio Ligue 1, dok su prije toga samo dva puta pokorili Francusku. Unatoč lošim rezultatima u domaćem prvenstvu, PSG je ostvarivao uspjehe u kup takmičenjima, od kojih je najpoznatiji osvajanje Kupa pobjednika kupova 1996. godine.I dok PSG nije bio dio elitnih evropskih klubova, zbog grada Pariza i impresivnog stadiona Parka prinčeva uvijek je bio atraktivna destinacija za mnoge fudbalere. Ekipa je bila puna talenata od golmana do napadača, ali redovno su izostajali vrhunski rezultati te su navijači godinama bili nezadovoljni.Tako je bilo i sa sastavom iz sezone 2001/02. pod vodstvom trenera Luisa Fernandeza, u kojem je bilo mnogo zvučnih imena. Ipak, PSG je sezonu završio tek na 4. mjestu Ligue 1, dok je u Kupu UEFA ispao u ranoj fazi takmičenja.Analizirali smo u kojem su pravcu krenule karijere fudbalera PSG-a iz čuvene sezone 2001/02.(golman, 176 nastupa za PSG)Letizi je počeo i završio karijeru u Nici, ali svoje najbolje fudbalske godine proveo je u PSG-u za koji je nastupao između 2000. i 2006. godine.Za to vrijeme dva puta je osvojio Francuski kup, upisao je četiri nastupa za reprezentaciju ove zemlje, a iz PSG-a prešao je u Glasgow Rangers 2006. godine. U škotskom klubu zadržao se svega šest mjeseci.(desni bek, 238 nastupa za PSG)Mendy je u PSG stigao 2000. godine te je u kombinaciji s Cristobalom držao desnu stranu u nekoliko sljedećih sezona.Smatrao je da mora imati veću minutažu pa je bio posuđen Boltonu 2002. godine. Ipak, nakon impresivne sezone na Reebok stadionu ponovo je zauzeo mjesto u PSG-u, gdje je igrao narednih pet godina.(desni bek, 63 nastupa za PSG)Proizvod Barcelonine La Masia akademije i reprezentativac Španije u šest navrata došao je u PSG pred početak sezone 2001/02, a povukao se već naredne godine.Krenuo je trenerskim putem nakon što je okačio kopačke o klin, a trenutno vodi B ekipu Deportiva.(štoper, 95 nastupa za PSG)Pochettino je prije dolaska u PSG u januaru 2001. godine igrao u Espanyolu, a prethodno je bio član Newell's Old Boysa koji su ranih 90-ih iznenađujuće osvojili titulu u Argentini.Nakon kluba iz Pariza igrao je za rivalski Bordeaux, a kasnije se vratio u Espanyol gdje je završio karijeru. Od tada, postao je izuzetno cijenjen menadžer trenirajući Espanyol, Southampton i Tottenham.(štoper, 142 nastupa za PSG)Proizvod cijenjene Lensove akademije Dehu prešao je u Barcelonu 1999. godine, ali nakon što se nije uspio izboriti za poziciju u timu vratio se u Francusku, u redove PSG-a.Odradio je odlično četiri sezone, a onda otišao u rivalski Marseille da bi karijeru okončao u Španiji u redovima Levantea.(lijevi bek, 105 nastupa za PSG)Kao i Pochettino, Heinze je karijeru počeo u Newell's Old Boysima, jedno vrijeme boravio u Španiji i onda stigao u PSG.U ovom klubu karijera mu je krenula uzbrdo, dobio je poziv u reprezentaciju Argentine, ali i transfer u Manchester United.(centralni vezni, 53 nastupa za PSG)Arteta je karijeru počeo u Barceloni, ali nakon što se nije nametnuo u prvom timu, Katalonci su ga posudili PSG-u. Izuzetno odigrana sezona 2001/02. rezultirala je transferom u Rangerse koji su platili šest miliona funti odštete Barceloni.Tokom dvije godine u Glasgowu, Arteta je osvojio škotsko prvenstvo i Liga kup prije nego što je otišao južnije u redove Evertona i Arsenala.(ofanzivni vezni, 62 nastupa u PSG-u)Od Huge Leala očekivalo se da će postati igrač svjetske klase, ali on nikada nije opravdao očekivanja te je posljednje godine karijere proveo u prosječnim portugalskim klubovima.Bio je član čuvenog Atletica iz Madrida koji je šokantno ispao iz lige 2000. godine te je poslije prešao u PSG s kojim je osvojio Kup 2004. godine.(ofanzivni vezni, 97 nastupa za PSG)PSG je napravio veliki transfer kada je za 14 miliona funti kupio Okochu koji je eksplodirao igrajući za Nigeriju na Svjetskom prvenstvu 1998. godine. Okocha je proveo četiri godine u Parizu, ali unatoč nekim blistavim trenucima nije opravdao očekivanja.Nakon isteka ugovora Okocha je 2002. godine prešao u Bolton gdje je postao klupska legenda i jedan od najvećih fudbalskih čarobnjaka u Premiershipu.(ofanzivni vezni, 86 nastupa za PSG)Pariz je bio prva evropska stanica za Ronaldinha nakon što se na fudbalsku scenu probio nastupima za Gremio i reprezentaciju Brazila kao tinejdžer. Ronaldinho je u PSG-u postigao 25 golova u 86 nastupa u dvije sezone.S Brazilom je 2002. godine postao svjetski prvak, što ga je na kraju odvelo u Barcelonu. U katalonskom klubu bio je ključni igrač u osvajanju dvije ligaške titule i Lige prvaka, a također je osvojio i Zlatnu loptu 2005. godine.(napadač, 66 nastupa za PSG)Anelka je proizvod PSG akademije i kao 17-godišnjak upisao je deset zvaničnih nastupa. Primijetio ga je Arsene Wenger koji ga je doveo u Arsenal 1997. godine.Kao jednog od najtalentovanijih napadača Anelku kupuje Real Madrid, ali nakon što se u Španiji nije snašao vraća se u svoj prvobitni tim. Anelka opet nije opravdao očekivanja pa je posuđen Liverpoolu prije nego što ga je kupio Manchester City.(napadač, 54 nastupa za PSG)Trenutno igra svoju 23. profesionalnu sezonu kao 42-godišnjak, a najznačajniji dio karijere proveo je u PSG-u za koji je nastupao od 2001. do 2003. godine, gdje je postigao 14 golova u više od 50 nastupa.Nakon PSG-a, karijeru je nastavio u Rusiji i Kataru te u klubovima širom Brazila.