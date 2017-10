Gerard Pique izviždan je u 60. minuti utakmice devetog kola kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Rusiji 2018. godine prilikom izmjene u 60. minuti.

Defanzivac Barcelone u trećoj minuti drugog poluvremena zaradio je žuti karton, zbog čega ga je selektor Španije Julen Lopetegui odlučio izvesti iz igre 15 minuta nakon toga, a umjesto njega na teren je ušao defanzivac Real Madrida Nacho.



Prilikom vršenja izmjene, Pique je izvižan, a razlog leži u činjenici da se javno izjasnio kako Katalonija želi postati nezavisna država, kao i to da je spreman da se povuče iz reprezentacije Španije ukoliko takvo njegovo mišljenje pravi problem u ekipi.



"Razmišljao sam o povlačenju jer bi to bilo lakše za moje saigrače, ali i istovremeno pobjedu za one koji zvižde i šalju uvrede", rekao je nogometaš Barcelone nakon prvih optužbi na njegov račun.



Sada, dobio je možda i najjasniju poruku šta misle navijači Španije o njemu te ostaje da se vidi da li će to značiti kraj za Piquea u reprezentaciji ili samo nastavak jedne nove španske sapunice.