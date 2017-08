Spalletti potvrdio da Ranocchia napušta Inter

Trener Intera Luciano Spalletti je potvrdio da će defanzivac Andrea Ranocchia napustiti klub.

Ranocchia se vratio na pripreme Intera nakon posudbe koju je proveo igrajući za Hull City, no, Spalletti je otkrio da će nogometaš napustiti klub kada stignu pojačanja.



"Dobro smo odradili pripreme, igrači su pokazali da su profesionalci, slušali su i primijenili svoju profesionalnost. Da imam 200 miliona eura, doveo bih Sancheza, Vidala i Nainggolana, no, mi već sada imamo dobar tim. Ipak, nešto nedostaje, uglavnom u odbrani, ali direktori to znaju i rade na tome. Trebaju nam dva stopera, a nakon toga će Ranocchia otići. Žalim zbog toga, ali je situacija takva, iako je on izvrstan mladić i dobar igrač", izjavio je Spalletti.



Dvadesetdevetogodišnji Ranocchia je u Inter stigao krajem 2010. godine te je s klubom osvojio Kup Italije u prvoj polusezoni. Za Nerazzurre je odigrao više od 150 utakmica.