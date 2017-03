Spalletti: Činim uslugu Romi nepotpisivanjem novog ugovora, ako izgubim još dva meča, izbacit će me

Luciano Spalletti (Foto: EPA)

Trener Rome Luciano Spalletti još uvijek nije potpisao novi ugovor s Vučicom, a novinare je zanimalo zašto to nije učinio s obzirom da mu aktuelni ističe na kraju sezone. Talijanski stručnjak je dao zanimljivo objašnjenje.

"Milim da činim klubu uslugu nepotpisivanjem novog ugovora, vjerujem da su i oni zadovoljni. Prošle godine su otpustili trenera te ga moraju plaćati još dvije, tako da smatram da ekipi činim uslugu. Ako izgubim još dvije utakmice, neću dočekati kraj sezone, izbacit će me. Izubili smo četiri od pet utakmica, a i dalje se priča o ugovoru. Stvari se mijenjaju veoma brzo, a Roma je veliki klub koji treba dobre rezultate, tako da bi zvaničnici kluba bili upravu kada bi me otpustili", izjavio je Spalletti.



Lošiji rezultati u posljednje vrijeme su rezultirali kritikama.



"Predsjednik je rekao sve kako treba, ja sam odgovoran za tim. On ne treba kritikovati igrače, jer ako to učini, onda ću ja odgovoriti. Ispravno je mene smatrati odgovornim", završio je Spalletti.