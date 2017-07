Nakon uspješnog starta u novoj sezoni i pobjede na Koševu, aktuelni prvak Zrinjski iz Mostara sutra dočekuje komšije sa Širokog Brijega. Na redovnoj konferenciji za medije trener Mostaraca govorio je o svojoj ekipi, ali i gostima s Pecare.

Nakon uspješnog starta u novoj sezoni i pobjede na Koševu, aktuelni prvak Zrinjski iz Mostara sutra dočekuje komšije sa Širokog Brijega. Na redovnoj konferenciji za medije trener Mostaraca govorio je o svojoj ekipi, ali i gostima s Pecare.

Slišković je na početku kazao kako nakon pobjede nad Sarajevom nastavak pozitivnih rezultata treba biti dio željenog ulaza u sezonu, sve kao podstrek za ostvarivanje postavljenih ciljeva.



"Raspoloženje nakon prvog kola je bilo odlično, kvalitetno se radilo, uz osmijeh i u jednoj takvoj atmosferi je lako raditi s igračima. Ipak, ne smijemo dozvoliti opuštanje, niti poletjeti u visine. Dolazi nam Široki kod kojeg se vidi napredak po pitanju kvaliteta same igre, brzine i jednostavnosti. Očekujemo derbi sa saznanjem da nas čeka veoma teška utakmica", rekao je Slišković.



"Bez obzira na igračke promjene, igra Širokog je ubrzana, to je ekipa koja ima glavu i rep. Vidi se trenerov rad, osjete automatizmi. Psihološki su se digli pobjedom protiv Slobode, a u Mostar dolaze igrati otvoreno, da pokušaju iznenaditi, što i nama odgovara", objasnio je trener Zrinjskog, naglasivši da je odbrana lošiji dio njegovog subotnjeg protivnika, a velika snaga vezni red i napadački trojac.



Popularnog Baku ne brine negativna tradicija susreta ove dvije ekipe u Mostaru, ponovio je po ko zna koji put u ovakvim prilikama da se uvijek ide na pobjedu, napadački. Slišković je predočio i zdrastveni bilten svoje ekipe, a posebno se ističe najavljeno neigranje Nemanje Bilbije.



"Nemanja je već u 25. minuti osjetio bolove u zadnjoj loži, ipak odigrao je cijelu utakmicu. On ne konkuriše za Široki, jer ne želim da riskiram i da ga izgubim na duži period zbog jedne utakmice. Spreman je samo 70-80 posto, povreda je sanirana, ali nema potrebe za rizikom", saopćio je Slišković.



Susret Zrinjskog i Širokog Brijega igra se u subotu, na stadionu Pod Bijelim brijegom od 20 sati.