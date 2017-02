U kampu Musa - Karačić na Mostarskom blatu danas je odigrana prijateljska utakmica između Veleža i Širokog Brijega, a pobijedili su Širokobriježani rezultatom 3:1.

U kampu Musa - Karačić na Mostarskom blatu danas je odigrana prijateljska utakmica između Veleža i Širokog Brijega, a pobijedili su Širokobriježani rezultatom 3:1.

Za Velež su od prve minute zaigrali Rahimić, Krcić, Memić, Zvonić, Petrović, Avdić, Penesso, Mujezinović, Rodrigo, Handžić i Ćemalović, dok su za Široki Brijeg nastupili Bilobrk, Pandža, Barišić, Ćorić, Čabraja, Krstanović, Menalo, Sesar, Zlomislić, Marina i Marković.







Nakon početnog ispitivanja snaga, prvi pokušaj su imali Širokobriježani preko Krstanovića u 5. minuti, a tri minute kasnije su i poveli pogotkom iz penala. Rahimić je oborio Krstanovića, koji je bio precizan s bijele tačke. Mogao je Krstanović do novog gola u 10. minuti, no, nije bio precizan.



Velež je uzvratio u 18. minuti golom Mujezinovića.



Igrala se 23. minuta kada se ukazala odlična prilika za Široki Brijeg, ali je lopta pogodila prečku Veležovog goa.



Ipak u 25. minuti novo vodstvo Širokom donio je Barišić, a samo minut kasnsije je Krstanović svojim drugim golom na današnjoj utakmici povisio na 3:1. To je bio rezultat prvog poluvremena.



Početkom drugog poluvremena prilika nije bilo, a onda je u 55. minuti Menalo propustio zatresti mrežu Veleža iz idealne šanse za gol. Šest minuta kasnije je ponovo mnogo sreće imala ekipa Veleža jer su Širokobriježani propustili poentirati iz dobre situacije.



Golman Veleža Abdihodžić je u 74. minuti dobrom reakcijom zaustavio pokušaj protivničkog igrača.



Široki je do kraja utakmice nastavio vršiti pritisak, ali promjene rezultata nije bilo, ostalo je 3:1 za Širokobriježane.