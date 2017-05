Široki Brijeg uz prednost iz prvog meča želi osvojiti trofej, Bordo tim najavljuje ofanzivu

Foto: Arhiva/Klix.ba

Uzvratna utakmica između Širokog Brijega i Sarajeva igra se večeras na Pecari. Izabranici Gorana Sablića slavili su prije sedam dana pobjedu na Koševu rezultatom 1:0. Stoga u hercegovačkom klubu s optimizmom i samopouzdanjem dočekuju Bordo tim.

