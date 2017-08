Šimunović: Radujem se što sam među Zmajevima, BiH je moja djedovina

Foto: NSBiH

Već su protekla dva dana priprema, što je sasvim dovoljno da se slegnu prvi utisci i emocije te donesu prve procjene o ekipi čiji član je upravo postao.

Riječ je o Jozi Šimunoviću, koji je na poziv selektora Mehmeda Baždarevića odlučio da nastupa za selekciju BiH mada je već nosio dres mlađih reprezentacija Hrvatske.



"Sve je odlično. Dečki su me iznenadili, jako su pozitivni dobro su me prihvatili i veoma se radujem što sam ovdje i što mogu biti dio reprezentacije", počinje priču novi bh reprezentativac.



Šimunović je istakao da mu mnogo dosta znači poziv selektora.



"Prvenstveno zato što smo pričali i što je izrazio želju da bi me volio imati u ekipi, što naravno predstavlja privilegiju ali i veliki izazov. To je i razlog zašto sam odlučio igrati za reprezentaciju BiH. Opet kažem mnogo mi znači ovaj poziv, predstavlja i jedno novo iskustvo za mene osobno, ponovo sam aktivan u reprezentativnim pauzama a nadam se da ću i pomoći ekipi u ovim kvalifikacijama", rekao je nogometaš Celtica.



Jozini roditelji su iz Bosne i Hercegovine, ali je on rođen u Zagrebu.



"Dugo smo pričali o svemu i, Hrvatska je moja domovina, a Bosna moja djedovina. Jednostavno emocije su bile podijeljene i nakon što sam sjeo i razgovarao sa svojom obitelji odlučio sam igrati za Bosnu i Hercegovinu. To je moja definitivna odluka, zaista se radujem i jedva čekam predstojeće utakmice", rekao je Šimunović.



Dolaskom Šimunovića reprezentacija je sigurno dobila mnogo.



"Nadam se da je reprezentacija mojim dolaskom dobila na kvaliteti, ali vidjet ćemo treba ići dan po dan. Vjerujem da mogu pomoći i želim to svima pokazati, sad na ovom okupljanju ili sljedećem, samo želim biti dio ove reprezentacije i moja šansa će sigurno doći", istakao je Jozo.



Njegova odluka je izazvala dosta medijske pažnje.



"Poziva je bilo dosta od bh novinara, želim se ispričati što nisam odgovarao na te pozive ali bio sam jednostavno u klupskim obavezama i nadam se da kad dođem u BiH na novo okupljanje imat ću priliku razgovarati s njima. Vjerujem da ćemo dobro surađivati i ne bih previše obećavao ali najviše što mogu obećati jeste da ću dati sve od sebe, želim igrati, želim uživati u nogometu", rekao je Šimunović.