Simeone pohvalio Šehića: Bio je sjajan, moramo ispraviti greške koje pravimo

Foto: EPA-EFE

Ibrahim Šehić odigrao je sjajan meč u remiju Qarabaga i Atletico Madrida rezultatom 0:0, a golman reprezentacije BiH na kraju meča dobio je pohvale i od trenera Jorgandžija Diega Simeonea.

Domaći tim posljednjih 15 minuta meča igrao je s igračem manje, ali pored sjajnog Ibrahima Šehića koji je briljirao na golu svoje ekipe Atletico Madrid nije uspio doći do veoma bitnih bodova u borbi za prolazak u sljedeću fazu Lige prvaka.



Nakon meča, trener gostiju iz Madrida Diego Simeone rekao je da njegova ekipa treba što prije zaboraviti ovu utakmicu te je posebno pohvalio Ibrahima Šehića.



"Nismo očekivali ovakav rezultat. Imali smo dobre prilike, ali nismo uspjeli doći do tri boda. Vjerujem da ćemo ispraviti naše greške, a u protivničkoj ekipi posebno bih pohvalio golmana Ibrahima Šehića. Bio je zaista sjajan. Ipak, mi ovaj meč moramo što prije zaboraviti", rekao je Diego Simeone.







Nakon tri odigrana susreta Atletico Madrid ima dva osvojena boda i do kraja ih očekuje veoma težak zadatak da pored Chelseaja i Rome izbore prolazak u osminu finala Lige prvaka. Na prvom mjestu grupe C nalazi se Chelsea koji ima sedam osvojenih bodova, dok Roma nakon tri susreta na svom kontu ima pet osvojenih bodova.