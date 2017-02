U današnjim susretima 23. kola italijanske Serie A Lazio je sa objedljivih 6:2 slavio u Pescari, a meč je obilježio Marco Parolo.

Vezni igrač Lazija je postigao četiri gola u trijumfu Nebeskoplavih na Adriaticu, a asistent kod jednog gola bio je i naš reprezentativac Senad Lulić.Nakon prvih 45 minuta nije se činilo da će Lazio pregaziti domaću ekipu. Parolo je postigao dva pogotka u 0. i 14. minuti, no ubrzo je Pescara smanjila preko Benalija u 29. minuti. Priliku za izjednačenje propustio je Caprari u 37. minuti kada nije iskoristio penal, ali je do kraja poluvremena Brugman ipak pogodio u 41. minuti za 2:2 i tim rezultatom se otišlo na odmor.U drugom poluvremenu Lazio je odigrao zaista furiozno i postigao je četiri gola. Najprije je Parolo postigao svoj hat-trick u 49. minuti, a na 4:2 povisio je Keita u 57. minuti.Immobile je nakon kornera u 69. minuti postigao pogodak za 5:2, no nije se radovao s obzirom da je igrao za Pescaru, a navijači domaće ekipe su ga nagradili velikim aplauzom. Konačnih 6:2 postavio je Parolo na Lulićevu asistenciju u 77. minuti. Lulić je u igru ušao samo 12 minuta ranije zamijenivši Keitu.Empoli i Torino podijelili su bodove odigravši 1:1. Gosti su poveli preko Belottija u 11. minuti, a na 1:1 izjednačio je Pucciarelli u 45+2. minuti meča. Torino je mogao doći do tri boda u 55. minuti, no Falqueov penal je odbranio Skorupski.Rade Krunić je odigrao čitav meč za Empoli, a propustio je jednu odličnu priliku u 25. minuti kada je njegov šut odbranio Hart. U 39. minuti dobio je i žuti karton.Atalanta je golovima Gomeza iz 5. i 17. minute sa 2:0 savladala Cagliari, Pellegrini je golom iz 26. minute donio tri boda Sassuolu na gostovanju kod Genoe, dok je susret Chieva i Udinesea završen bez pogodaka.