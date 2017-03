Fudbaleri Deportivo La Corune pobijedili su na Riazoru u okviru 27. kolu španske La Lige ekipu Barcelone s rezultatom 2:1.

Katalonci su u prvom poluvremenu imali totalnu dominaciju u posjedu lopte, ali je domaća ekipa došla u vodstvo pet minuta prije odlaska na odmor.Joselu je bio na pravom mjestu u pravo vrijeme kako bi došao do odbijene lopte koju potom zakucava u gol.Već u prvoj minuti nastavka Barcelona je izjednačila. Do Luisa Suareza je dospjela odbijena lopta koju šalje u mrežu za 1:1.Denis Suarez je u 64. minuti mogao kreirati preokret, ali je njegovu bombu odbranio golman Lux.Joselu je petnaest minuta prije kraja imao veliku šansu za domaće, ali je Ter Stegen odbio loptu u korner.Ipak, iz drugog pokušaja Deportivo ponovo dolazi do vodstva. Bergantinos je na bio na pravom mjestu u pravo vrijeme, postavio glavu i skrenuo loptu u gol za 2:1.Deset minuta prije kraja Suarez je primio odličan pas, ali je katastrofalno pucao s peterca pa do promjene rezultat nije došlo.Deportivo je s nova tri boda prestigao Malagu i Leganes te je sada na 15. mjestu La Lige. Barcelona je ostala na liderskoj poziciji s bodom prednosti u odnosu na Real Madrid, ali i dvije utakmice više.