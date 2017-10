Selektor Argentine: Nemamo vremena da uigravamo Messija i Dybalu zajedno

Foto: EPA-EFE

Trener Argentine Jorge Sampaoli upozorio je pred meč s Peruom da nema vremena za promjenu sistema koji će odgovarati i Lionelu Messiju i Paulo Dybali.

On kaže kako trenutna situacija u kojoj se Argentina nalazi, a koja ih može ostaviti bez plasmana na Svjetsko prvenstvo 2018. godine u Rusiji, nije podoba za eksperimentisanje u igračkom kadru.



"Nemamo vremena da radimo na vezi između Messija i Dybale na terenu. Moramo razmišljati kako da budemo čvršći na terenu jer ovu utakmicu moramo igrati apsolutno najbolje što znamo", rekao je bivši selektor reprezentacije Čilea.



Nakon toga, kaže kako je Dybala budućnost Argentine i da trenutno postoji problem iz razloga što su on i Messi jako slični igrači.



"Dybala je naša budućnost i svi znamo to. U ovom trenutku postoji samo i samo jedan problem i povezan je s činjenicom da su on i Messi previše slični igrači", rekao je trener Argentine koji je na taj način pokušao objasniti svoju odluku da Dybalu ostavi na klupi u sljedećem meču.



Također, rekao je da ne vidi problem u činjenici da je Messi uzor Dybali, te da takva izjava igrača Juventusa nije razlog zbog kojeg on neće igrati.



Argentina se trenutno nalazi na petoj poziciji u Južnoj Americi koja im može osigurati plasman u baraž za Svjetsko prvenstvo, a u sljedećem meču igrat će protiv direktnog konkurenta za četvrtu poziciju koja direktno vodi u Rusiju, reprezentacije Perua.