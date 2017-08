Schick: Sretan sam, Roma je pravi izbor

Foto: EPA

Češki napadač Patrik Schick smatra da je donio ispravnu odluku nakon što je izabrao Romu kao svoj novi klub.

Nakon što je propao njegov transfer u Juventus, interes su pokazali Napoli i Inter, no, sada je jasno da će on karijeru nastaviti u Romi.



Schick je će večeras u 20:15 sati stići u Rim, a prije leta avionom se kratko obratio novinarima.



"Sretan sam zbog prelaska u Romu. Donio sam ispravnu odluku, Roma je pravi izbor", rekao je Schick.



On će vjerovatno u Romu doći na jednogodišnju posudbu, ali rimski klub na kraju sezoni ima obavezu da otkupi njegov ugovor za 38 miliona eura.