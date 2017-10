Ekipa Sarajeva slavila je u derbiju 12. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine protiv Zrinjskog u Mostaru rezultatom 3:1.

Ekipa Sarajeva slavila je u derbiju 12. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine protiv Zrinjskog u Mostaru rezultatom 3:1.

Prvi 30 minuta derbi meča gledaoci na stadionu Pod Bijelim brijegom nisu vidjeli niti jednu pravu priliku. Zrinjski je kontrolisao loptu, dok je Sarajevo svoju priliku čekalo iz kontranapada, a oprezan početak i s jedne i s druge strane prekinut je velikom prilikom Filipovića iz 32. minute kada je Pavlović spasio svoj gol.U 36. minuti gosti iz Sarajeva stižu u vodstvo. Hebibović je sjajno probio po desnoj strani, ubacio loptu u kazneni prostor domaćih, a na pravom mjestu bio je Kuzmanović koji pogađa za veliko slavlje gostujućih igrača i navijača.Uslijedio je kratki prekid zbog bakljade navijača Sarajeva, a čim su igrači nastavili igru Sarajevo je udvostručilo svoje vodstvo. Veliku grešku golmana i odbrane Zrinjskog iskoristio je Sarić i prije kraja prvog poluvremena svojoj ekipi donio vodstvo od 2:0.Ekipa Blaža Sliškovića puno je bolje počela drugo poluvrijeme s obzirom na to da su imali rezultatski zaostatak od dva gola. Bilbija je u 48. minuti iz odlične pozicije pogodio Novakovića, da bi četiri minute nakon toga Zrinjski smanjio vodstvo Bordo ekipe golom koji je postigao Handžić.Zrinjski je nastavio s napadima prema golu Sarajeva kako bi stigli do poravnanja rezultata, a takva igra otvorila je puno prostora gostujućim igračima koji su u 79. minuti golom rezerviste Rahmanovića stigli do vodstva od 3:1 i gotovo pa osigurali pobjedu u ovom meču.Do kraja meča nije bilo promjene rezultata, te je ekipa Husrefa Musemića upisala veoma važnu pobjedu protiv Zrinjskog koji sada ima samo tri boda više od Širokog Brijega i šest više od Željezničara koji u nedjelju igra protiv GOŠK-a.Nakon ove pobjede Sarajevo na svom kontu ima 20 bodova, osam manje od prvoplasiranog Zrinjskog.