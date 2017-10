Sarajevo s nizom od tri pobjede dočekuje Krupu, Borac na domaćem terenu protiv Slobode

U 10. kolu BHT Premijer lige čekaju nas još tri utakmice, a dvije ćemo gledati danas. Sarajevo će na Koševu gostiti Krupu, dok će Borac u Banjoj Luci dočekati Slobodu.

Derbi ovog kola odigrali su sinoć Željezničar i Zrinjski, a slavio je aktuelni prvak države koji je golom Nemanje Bilbije osvojio tri boda na Grbavici i svojim pratiocima pobjegao na čak osam bodova razlike.Jučer su pobjede ostvarili i ekipe Širokog Brijega i GOŠK-a iz Gabele. Široki je na Pecari savladao Radnik iz Bijeljine (1:0), dok je GOŠK slavio u gostima protiv Viteza (3:0).Od novog povratka Husrefa Musemića na klupu Sarajevo je upisalo tri pobjede u prvenstvu uz gol-razliku 10:1. Dodamo li tome remi protiv Borca u gostima (1:1) kada je ekipu vodio Zijad Švrakić, Sarajevo ovaj meč protiv Krupe dočekuje s nizom od četiri vezane utakmice bez ligaškog poraza.Atmosferu u tom nizu djelimično je pokvarilo ispadanje od Mladosti iz Doboja kod Kaknja nakon penala u šesnaestini finala Kupa Bosne i Hercegovine.U Bordo timu nedostajat će jedino kapiten Marko Mihojević koji je pod suspenzijom zbog tri žuta kartona, dok su ostali igrači na raspolaganju stručnom štabu.Krupa je prošle sezone bila hit prvenstva nakon što je osvojila četvrto mjesto, a na istoj poziciji nalazi se i sada nakon devet odigranih kola. Ekipa Slobodana Starčevića je na otvaranju sezone povezala tri remija i poraz, a onda je u posljednjih pet mečeva u ligi upisala četiri pobjede i jedan poraz.Gubila je samo od Zrinjskog i Željezničara i to oba puta u gostima što ukazuje da ovaj tim zapravo i nema negativno iznenađenje u ovoj sezoni. Na Koševo igrači Krupe dolaze rasterećeni i svjesni su da mnogo više mogu dobiti, nego izgubiti.Dva poraza i remi skupio je Borac u posljednja četiri kola i u tim mečevima postigao je samo dva pogotka što ukazuje da forma tima iz Banja Luke nije na zadovoljavajućem nivou.Ipak, ohrabrujući podatak je da Borac kod kuće u ovoj sezoni ima tri pobjede, remi i poraz, a takav učinak daje nadu da bi protiv Slobode mogli do pozitivnog rezultata.Od kako je u Slobodu stigao Slavko Petrović ova ekipa ne zna za poraz. Istina, Petrović je na klupi Slobode proveo samo jedan meč i to onaj iz proteklog vikenda kada je na Tušnju pao Željezničar (1:0). Sloboda je prethodno slavila u šesnaestini finala Kupa BiH protiv Azota iz Vitkovića te remizirala u gostima protiv Mladosti (1:1).Petrović u ovom meču ne može računati na suspendovanog Amera Osmanagića, a donedavno povrijeđeni Darko Todorović bi trebao zaigrati. Prije ovog meča Petrović je otpisao tri igrača Slobode Ismira Tandira, Adnana Zukića i Sadžida Fazlića na koje više ne računa.Mladost DK - Čelik (ponedjeljak 16:00 sati, Moja TV)