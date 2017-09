Petrović objasnio zbog čega je otpisao trojicu igrača: Ne želim da mi fudbaleri trče oko terena

Slavko Petrović (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Trener Slobode Slavko Petrović na današnjem treningu tuzlanske ekipe otpisao je Ismira Tandira, Adnana Zukića i Sadžida Fazlića koji prema njegovom mišljenju nisu pokazali potreban kvalitet da ostanu u klubu.

Bivši trener Radnika i Željezničara kaže kako je i ranije najavio da će neki igrači napustiti klub te je rekao da u trenutnoj ekipi Slobode ima previše igrača.



"Kada sam došao u Slobodu zatekao sam 24 igrača i tri golmana, a to je prevelik broj za moj ukus. Ne želim da mi četiri ili pet igrača trči oko terena dok ja treniram. Još ranije sam najavio da će se ovo desiti, a na današnjem treningu saopštili smo tu odluku. Dvoumim se oko još jedne pozicije, ali ćemo tim igračima dati još nekoliko sedmica da se dokažu", rekao je Petrović u razgovoru za Klix.ba.



Trener Slobode nakon toga objasnio je zašto su ova trojica fudbalera napustila klub.



"Bez razmišljanja, Krpić je jedan od najboljih napadača u Premijer ligi i on je naš prvi izbor u napadu, dok u ekipi imamo i mladog Smajića kojeg želimo maksimalno forisirati u narednom periodu. To je razlog zbog kojeg nam Tandir više nije potreban. Što se tiče Adnana Zukića, u trenutnoj ekipi imam čak sedam štopera što je previše, pa smo se jednom od njih jednostavno morali zahvaliti. Mladi Fazlić nažalost nije imao nikakvu minutažu, ali je interesantan igrač. S obzirom da je dijete Slobode, nije bilo svrhe da trči oko terena, a mi ćemo mu pomoći da pronađe novi klub kako bi u budućnosti možda dobio priliku u našem klubu", rekao je Petrović.



Trener Slobode kaže kako se puno stvari promijenilo od kada je stigao u klub te da očekuje nastavak dobre serije već u Banjoj Luci.



"Dosta toga se pozitivno promijenilo od kada sam došao u klub i svakako da moramo biti zadovoljni. U teškom rasporedu već smo osvojili četiri boda te koliko-toliko rasterećeni možemo ići u Banja Luku gdje nas očekuje meč protiv Borca. To će biti utakmica za šest bodova, a ukoliko slavimo, dat ćemo signal da do zimske pauze možemo doći do zone koja označava plasman u Ligu za prvaka", završio je Slavko Petrović.



Podsjećamo, meč između Borca i Slobode igra se u nedjelju s početkom u 18:00 sati.