Nakon remija protiv uzbekistanskog Lokomotiva iz Tašketna nogometaši Sarajeva su upisali pobjedu u svom drugom nastupu na pripremama u Antaliji savladavši još jedan uzbekistanski klub Neftči Ferganu rezultatom 1:0.

Nakon remija protiv uzbekistanskog Lokomotiva iz Tašketna nogometaši Sarajeva su upisali pobjedu u svom drugom nastupu na pripremama u Antaliji savladavši još jedan uzbekistanski klub Neftči Ferganu rezultatom 1:0.

Sarajevo je počeo susret u sastavu: Pavlović, Kadušić, Hodžić, Ivetić, Novaković, Rustemović, Sarić, Duljević, Crnkić, Hebibović i Ahmetović, a u nastavku su ušli Plakalo, Balić, Mihojević, Almir i Amer Bekić, Radovac, Liivak, Herić i Smajlagić.



Već u desetoj minuti Bordo tim je poveo nakon sjajnog kontranapada. Sa svoje polovine Kadušić je poslao loptu brzonogom Hebiboviću koji je izašao sam na golmana Uzbekistanaca i rutinski ga matirao za 1:0.



Prije kraja prvog poluvremena u prilici je bio i Ahmetović, no njegov šut je odbranio uzbekistanski golman.



Početkom drugog poluvremena Sarajevo je imalo odličnu priliku, no nakon Hodžićevog centaršuta na petercu Neftčija sam je bio Crnkić, no nije uspio uštopati loptu i propala je velika prilika za povećanje prednosti.







Na isteku sat vremena igre Neftči je imao ogromnu priliku nakon kornera, no sa samo pet metara iz gužve jedan od igrača uzbekistanske ekipe je promašio gol.



Do kraja susreta uzbekistanski klub je pokušao doći do izjednačenja, no odbrana Sarajeva je uspješno otklonila sve njihove napade.