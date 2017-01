Sapunica završena: Dimitri Payet konačno potpisao za Marseille

Francuski nogometaš Dimitri Payet ponovo je igrač Marseillea.

Predsjednik Marseillea Jacques-Henri Eyraud je potvrdio da je Dimitri Payet pristao na smanjenje plate kako bi se vratio u klub. Nogometaš je za francuski tim igrao od 2013. do 2015. godine, nakon čega je prešao u West Ham, no, istakao je želju da napusti Čekićare i vrati se u domovinu, što je i učinio.



Payet je pristao na smanjenje plate koja je u West Hamu iznosila 125.000 funti sedmično.



Nogometaš je odlično igrao za West Ham u prvoj sezoni, no, tokom prve polovine aktuelne sezone nije bio ni približn dobar. Uprkos tome, napravio je 72 šanse za West Ham, znatno više od bilo kojeg saigrača.



Njegov cilj je da pomogne Marseilleu, koji je trenutno šesti na tabeli.