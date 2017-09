Salihamidžić: Moramo imati alternativu, ne možemo kupiti novog golmana

Foto: EPA-EFE

Hasan Salihamidžić je u izjavi za njemački Bild objasnio razlog zbog kojeg je Toma Starkea vratio iz penzije da se pridruži ekipi Bayerna.

Podsjećamo, Manuel Neuer nedavno se opet povrijedio na treningu te je upitno da li će uopće braniti do druge polusezone, a upravo iz tog razloga Salihamidžić je pozvao bivšeg golmana Bayerna da se pridruži timu.



"Starke će biti naš treći golman. Moramo biti spremni na sve i imati alternativu, a ukoliko se jedan od naših trenutnih golmana povrijedi, Starke će biti na klupi", rekao je sportski direktor Bayerna.



Također, Salihamidžić je rekao kako njemački klub trenutno nije u mogućnosti dovesti pojačanje u vidu novog golmana s obzirom na to da je prijelazni rok zatvoren sve do januara, a tada bi se i Neuer trebao vratiti na teren.



Bavarsku ekipu već u narednom meču očekuje težak zadatak, a oni će gostovati u Francuskoj kod ekipe PSG-a u utakmici 2. kola Lige prvaka.