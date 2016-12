Rusi konačno priznali da su dopingovali sportiste

Ruski zvaničnici su prvi put priznali postojanje doping programa koji su imali značajan utjecaj na neka velika svjetska takmičenja.

Ruski zvaničnici su prvi put priznali postojanje doping programa koji su imali značajan utjecaj na neka velika svjetska takmičenja.

U izvještaju objavljenom 9. decembra se navodi da je u periodu od 2011. do 2015. godine dopingovano više od 1.000 ruskih sportista, a u intervjuu za New York Times, zvaničnici su priznali postojanje doping programa, ali su naglasili da država nema nikakve veze s tim.



"Bila je to institucionalna zavjera", izjavila je Anna Anteseliocič, generalna direktorica ruske antitopinške agencije. Ona nije direktno umiješana u istragu, no, tvrdi da zvaničnici ruske vlade nisu imali veze s programom.



Osamdesetjednogodišnji Vitali Smirnov, vodeći sportski zvaničnik od sovjetske ere kojeg je ruski predsjednik Vladimir Putin zadužio da uvede reformu u antidopinški sistem, izjavio je da ne želi govoriti "umjesto ljudi koji su odgovorni".



"S moje tačke gledišta, kao bivšeg ministra sporta, predsjednika Olimpijskog komiteta, napravili smo mnogo grešaka", rekao je Smirnov.



Smirnov je rekao da su doping aferu otkrila hakerska grupa Fancy Bear, koja je objavila medicinske podatke brojnih sportista širom svijeta.



U julu je Svjetska antidopinška agencija WADA saopćila da je rusko ministarstvo sporta "organizovalo, kontrolisalo i nadgledao" manipulisanje uzorcima urina koje su davali ruski sportisti. Navodnos u korišteni so i kafa za manipulaciju uzoraka sportista koji su se takmičili na Olimpijadi u Londonu 2012. godine, Svjetskom prvenstvu u Moskvi 2013. godine te Zimskim olimpijskim igrama u Sočiju 2014. godine.



Rusija je osvojila 72 medalje u Londonu od čega 21 zlatnu, a 33 medalje u Sočiju od čega 13 zlatnih.



Ruski zvaničnici su prvobitno odbacili optužbe za doping, Međunarodni olimpijski komitet je pokrenuo disciplinski postupak, a Rusija je izgubila prava na domaćinstvo brojnih međunarodnih takmičenja.



Ruski sportisti imaju zabranu takmičenja koju je nametnula Međunarodna atletska federacija (IAAF).