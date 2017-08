Rijeka izbacila Salzburg, hrabri Partizan ipak nedorastao Olympiakosu

Foto: EPA

Nogometaši Rijeke i Salzburga odigrali su večeras utakmicu bez pogodaka pa se hrvatski prvak zbog gola postignutog u gostima (1:1) u prvom susretu 3. pretkola kvalifikacija za Ligu prvaka plasirao u play off elitnog klupskog takmičenja.

U prvom poluvremenu obje ekipe su imale dobre šanse za postizanje gola, a najbolju za goste propustio je Berisha u 32. minuti susreta.



U nastavku su Austrijanci krenuli još ofanzivnije, ali falilo je preciznosti u ključnim trenucima. Tako su šutevi Doina, Haidara i ostalih uglavnom završavali u gol-autu. Kako nije bilo promjene rezultat od onog početnog moglo je početi veliko slavlje za Riječane.



Olympiakos i Partizan su u Pireju odigrali 2:2, a Grci su se s ukupnih 5:3 plasirali u narednu rundu kvalifikacija za Ligu prvaka.



Igrao je Partizan sjajno u prvom poluvremenu, ali nakon greške golmana Kljajića Grci su došli u vodstvo.



Deset minuta kasnije Soumah je izjednačio i s rezultatom 1:1 otišlo se na odmor.



Odmah na otvaranju drugog poluvremena Fortounis je na asistenciju Koutrisa ponovo doveo Olympiakos u vodstvo i time je praktično riješio pitanje putnika u play off.



I do kraja meča Beograđani su dominirali, a preko Đurđevića su stigli do zasluženog izjednačenja.