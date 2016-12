Trener Leicester Cityja Claudio Ranieri u intervjuu za Sky Sports govorio je o čudesnom osvajanju titule Premiershipa prošle sezone te otkrio nakon kojeg meča je počeo vjerovati da može osvojiti trofej.

Ovaj 65-godišnji trener nikada ranije u svojoj više od 30 godina dugoj trenerskoj karijeri nije osvojio trofej nacionalnog prvaka neke zemlje. Zbog toga je titula Premiershipa osvojena sa Leicesterom prošle sezone njegov najveći uspjeh, a ova godina njegova najbolja godina karijere. Ipak, Ranieri ni u ovom intervjuu, kao ni u izjavama nakon osvajanja titule prošle sezone, nije želio zanemariti početak karijere i ranije uspjehe koje smatra također iznimno važnim."Ovo jeste najbolja godina jer nikada ranije nisam osvojio titulu. Ali ne mogu zaboraviti početak pošto sam počeo kao Jamie Vardy, koji je igrao u Fleetwood Townu, niželigašu, i polako, polako sam se penjao u svim kategorijama. I nakon 30 godina osvojio sam titulu što znači da sam radio naporno i zbog toga sam vrlo, vrlo zadovoljan. Toliko sam se želio vratiti u Englesku, jer volim duh, atmosferu i sve oko fudbala u Engleskoj", kazao je Ranieri.Prije nego je Leicesteru dodijeljena titula Premiershipa na scenu stadiona King Power izašao je popularni italijanski tenor Andrea Bocelli te otpjevao nekoliko "canzona" dok je pored njega stajao Ranieri. Italijanski stručnjak otkriva da još uvijek nije pogledao taj snimak, kao i da se tada trudio da ne zaplače."Ja sam emotivna osoba. Tada nisam želio biti Claudio. Bio sam izvan toga. Moje tijelo je bilo tamo, ali misli nisu. Jer da su moje misli bile tu, ja bih plakao. To još nisam gledao na CD-u. Možda nakon dvije, tri godine, jer želim osjetiti to kasnije, ali ne sada", govori Ranieri.Vjera da će osvojiti titulu kod Ranierija se u najvećoj mjeri pojavila, zanimljivo, nakon poraza od Arsenala. A on i objašnjava zašto baš nakon tog poraza, umjesto nakon neke pobjede."Pobijedili smo Manchester City i Liverpool, a onda izgubili od Arsenala. Ali, Arsenal je tada igrao sa 11 protiv 10 igrača i trebalo im je 95 minuta da nas pobijede. Tada sam rekao sebi: 'Oh! Možda bismo mogli otići vrlo daleko'", prisjeća se italijanski trener.Na Ranierija je poseban dojam ostavilo to što su protivnički igrači u posljednjim utakmicama Premiershipa, iako su bivali poraženi od Leicestera, nakon utakmice prilazili Ranieriju i hrabrili ga u pohodu na titulu."Dobijao sam pisma iz cijelog svijeta. I sada mi ljudi iz sporta čestitaju. To je veliko. Ali isto tako, nikada u životu mi se nije desilo kao u posljednjih sedam, osam utakmica. Nakon velikih borbi dolazili su nam protivnici i govorili: 'Odlično. Probajte pobijediti.' To je bilo sjajno", kazao je Ranieri.