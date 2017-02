U prvom susretu osmine finala Lige prvaka PSG je potopio Barcelonu rezultatom 4:0, a do pobjede je Svece vodio fenomenalni Angel Di Maria koji je postigao dva pogotka za samo sat vremena na terenu i tako na najljepši mogući način proslavio svoj 29. rođendan.

Parižani su od početka susreta napravili pravu opsadu Barceloninog gola. Prvu priliku na meču Sveci su imali u 11. minuti kada je Matuidi šutirao po sredini gola, što je bio lagan plijen za Ter Stegena.



U 18. minuti Umtiti je napravio prekršaj ispred svog kaznenog prostora, a slobodan udarac je izveo Di Maria i postigao je fenomenalan pogodak za vodstvo domaće ekipe rezultatom 1:0.



Barcelona je na svoju prvu pravu priliku čekala sve do 27. minute susreta kada je Gomes izašao sam pred Trappa, ali je njemački golman odlično zaustavio Portugalčev šut.



U 34. minuti Di Maria je povukao kontranapad PSG-a i asistirao Draxleru koji uspješno prolazi Roberta, ali je njegov udarac odbranio Ter Stegen i odbio loptu u korner. Nakon kornera u gužvi u petercu Kimpembe je šutirao, ali je Ter Stegen lagano uhvatio loptu.



U 40. minuti Parižani su udvostručili prednost. Verratti je oduzeo loptu Messiju na sredini terena i asistirao Draxleru koji bez problema šalje loptu pored loše postavljenog Ter Stegena za 2:0.



Pitanje pobjednika riješio je fenomenalni Di Maria u 55. minuti susreta. Nakon nove kontre PSG-a lopta je došla do Argentinca koji majstorski pogađa Ter Stegenovu mrežu za 3:0. Di Maria je samo pet minuta nakon pogotka napustio igru, a zamijenio ga je Lucas.



U 72. minuti konačnih 4:0 postavio je Cavani na Meunierovu mrežu, a to je Urugvajcu bio 7. gol u 7. meču ove sezone u Ligi prvaka. Zanimljivo, i Cavani danas slavi rođendan, a on je godinu stariji od Di Marije.







Prvu smislenu akciju Barce u drugom poluvremenu traljavim šutem sa desetak metara iskosa sa lijeve strane završio je Neymar u 79. minuti, a lopta je završila daleko pored gola.



Najbolju priliku Katalonci su za postizanje gola imali u 84. minuti. Nakon kornera Pique je glavom dodao Umtitiju koji sa samo nekoliko centimetara pogađa stativu.



Uzvratni susret se igra 8. marta u Barceloni.