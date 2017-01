U Međugorju je danas odigrana prijateljska utakmica između Željezničara i Čapljine, a Plavi su pobijedili rezultatom 2:0.

Za Željezničar su od prve minute zaigrali Kjosevski, Siniša Stevanović, Boccaccini, Bogičević, Stojanović, Marković, Blagojević, Miroslav Stevanović, Zeba, Zakarić i Lendrić.



Plavi su zaprijetili u 10. minuti kada je s vrha šesnaesterca Marković šutirao preko gola. Željezničar je uspostavio terensku inicijativu i vršio pritisak, no, odbrana Čapljine je odolijevala napadima.



Miroslav Stevanović je u 18. minuti ubacio loptu za Zakarića, čiji je udarac odbranio golman Čapljinaca. Odbrana bh. niželigaša je dobro reagovala i u 32. minuti kada je u posljednji trenutak izblokirala udarac Blagojevića.



Ipak, golman Čapljine je kapitulirala nakon akcije u kojoj je Zakarić asistirao Lendriću, a napadač plavih pogodio protivničku mrežu za vodstvo Želje 1:0.



Zakarić je ponovo dobro centrirao u 44. minuti nakon prodora po lijevoj strani, no, ovog puta je udarac Miroslava Stevanovića završio iznad gola Čapljine.



Minimalnom prednošću Plavih završeno je prvo poluvrijeme utakmice u Međugorju.



U drugom poluvremenu su za Željezničar zaigrali Fejzić, Stanić, Osmanković, Boccaccini, Stojanović, Hasanović, Radinović, Miroslav Stevanović, Bekrić, Zakarić i Lendrić.



Plavim nije trebalo dugo za novi gol, Lendrić je pogodio drugi put na današnjoj utakmici, a asistenciju je upisao Miroslav Stevanović. Potom je u 54. minuti šutirao Osmanković, čiji je udarac završio svega nekoliko centimetara pored stative gola Čapljine.



Trener Željezničara Slavko Petrović je u 62. minutu iz igre izveo iskusnog golmana Fejzića, a priliku je dobio novi čuvar mreže tima s Grbavice Bobić. Također, umjesto Zakarića je zaigrao Križman. Tri minute kasnije je teren napustio dvostruki strijelac Lendrić, a zamijenio ga je Nikolić. Za novom izmjenom je Petrović posegnuo u 70. minuti kada je umjesto Miroslava Stevanovića zaigrao Žerić.



Igrala se 73. minuta kada je Nikolić izašao pred golmana Čapljine, no, nije ga uspio savladati. U 77. minuti je umjesto Stojanovića u igru ušao Beširević. U narednom napadu Željezničara Križman je dobro šutirao iskosa, ali bez uspjeha. Udarac mladog Žerića ka golu Čapljine u 88. minuti završio je u rukama protivničkog golmana.



Do kraja utakmice se rezultat nije mijenjao, ostalo je 2:0 za Željezničar.